İşyeri açma yönetmeliğinde kapsamlı değişiklik yapıldı

İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelikte kapsamlı değişiklikler yapıldı. Turizm amaçlı günlük kiralama yapılan konutlara ruhsat şartı getirildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğe göre, yönetmelik hükümlerine uygun olarak işyeri açma başvurusu yapan işletmecilere, ilgili idare tarafından 2 ay içinde çalışma ruhsatı verilmemesi halinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ruhsat vermeye yetkili olacak.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre bu kapsamda işyeri açma ve çalışma ruhsatları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı il müdürlükleri tarafından düzenlenecek.

Konut nitelikli konaklama tesislerine ruhsat şartı

Yönetmelikle getirilen yeni düzenlemeyle, yüksek nitelikli konutlar hariç olmak üzere aynı binada Airbnb benzerleri de dahil olmak üzere 5'ten fazla bağımsız bölümün turizm amaçlı kiralandığı durumlarda, işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınması zorunlu hale getirildi.

Ruhsat için kat maliklerinin oy birliği kararı alması, bağımsız bölümlerin tapuda mesken olarak gözükmesi ve işletmecinin mülkiyet veya intifa hakkına sahip olması gibi kriterler de aranacak.

Yönetmelikle ayrıca, "Gayrisıhhi Müesseseler Listesi" yeniden düzenlenerek, fotovoltaik güneş enerjisi santralleri ve güneş paneli imalat tesisleri listeye eklendi.