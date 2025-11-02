İtalya, 500 bin kişiye çalışma izni verecek: Türk vatandaşları da dahil olabilecek

Eskiden “göçü sınırlayacağız” diyen İtalya, şimdi tamamen ters bir politika izliyor. Ülke, Avrupa Birliği dışından 500 bin kişiye çalışma izni vermeye hazırlanıyor.

Bu değişimin nedeni net: nüfus hızla yaşlanıyor, gençler ülkeyi terk ediyor ve birçok sektörde iş gücü sıkıntısı yaşanıyor.

İş dünyası alarmda. Her üç işletmeden biri gelecek yıl AB dışından işçi getirmeyi planlıyor. Yeni plan kapsamında işçi bulma ajansları, çalışanlara daha ülkelerindeyken İtalyanca ve meslek eğitimi verecek. Roma yönetimi bu planla düzensiz göçün önünü de kesmeyi amaçlıyor. Ancak programın işe yarayıp yaramayacağını zaman gösterecek.

Bu kez yarım milyon yeni çalışma izni verilmesini öngörülüyor

Roma hükümeti, 2026-2028 yıllarını kapsayan yeni göç akışı kararnamesini yayımladı. Daha önce 2023-2025 dönemi için 450 bin kişilik kota açıklayan Başbakan Giorgia Meloni yönetimi, bu kez yarım milyon yeni çalışma izni verilmesini öngörüyor.

Ekim ayının sonunda Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameye göre, 164.850 kişi 2026’da, 165.850 kişi 2027’de, 166.850 kişi 2028’de İtalya’ya yasal yollarla giriş yapabilecek. Kapsamda tarım, turizm, aile yardımı ve inşaat gibi sektörler bulunuyor. Başvurular “click day” olarak adlandırılan özel tarihlerde alınacak.

Düzensiz göçle mücadele sürecek

Başbakanlık açıklamasında, planın “ulusal ekonomi için vazgeçilmez olan işgücünü İtalya’ya kazandırmayı” hedeflediği belirtildi.

Kararname, mevsimlik ve mevsimlik olmayan işçiler, ev hizmetlileri ve bakıcılar için farklı kotalar içeriyor. Ayrıca, İtalya ile iş birliği yapan ve düzensiz göçü engellemeye çalışan ülkelere "tercihli kota" uygulanacak.

Nüfusu yaşlanan İtalya, son on yıldır azalan doğum oranı ve artan işgücü açığı nedeniyle Avrupa Birliği dışından işçi alımını sürdürüyor.