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İtalya Başbakanı Meloni İstanbul'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirmek üzere bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul’da bir araya gelecek.

Haber Merkezi
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İtalya Başbakanı Meloni İstanbul'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek
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İstanbul bir kez daha önemli bir zirve ve diplomatik görüşmelere ev sahipliği yapacak. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirmek üzere bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul’da bir araya gelecek.

Gündemde göç krizi ve enerji güvenliği olacak

Meloni’nin İstanbul ziyareti, Türkiye-İtalya ilişkilerinde hem ikili iş birliğinin hem de Avrupa-Akdeniz eksenindeki diplomatik koordinasyonun güçlendirilmesi açısından kritik önem taşıyor. Görüşmenin ana gündem maddeleri arasında göç krizi, enerji güvenliği, Libya ve Akdeniz’deki gelişmeler bulunuyor.

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