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İtalya'da belediye binasına "İmamoğlu'na özgürlük" posteri asıldı

İtalya - Bologna Belediye Başkanı Matteo Lepore, Silivri'deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun posterini belediye binasına astırdı.

Haber Merkezi
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İtalya'da belediye binasına "İmamoğlu'na özgürlük" posteri asıldı
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Kuzey Doğu İtalya'da Emilia-Romagna bölgesinin başkenti Bologna’nın Belediye Başkanı Matteo Lepore'nin de konuşma yaptığı gösterilerde Belediye Binası'na "İmamoğlu’na özgürlük" posteri asıldı.

Başkan Lepore yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bugünden itibaren İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da binada yer alacak. O, birkaç kez yüz yüze geldiğim değerli bir insan ve şehrinde demokratik olarak seçilmiş biri. İstanbul'da 1 milyon kişi onun serbest bırakılmasını talep ediyor."

Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İmamoğlu’nun sosyal medya hesabından yapılan bir açıklamayla Bologna başkanı Lepore’ye teşekkür edildi. Paylaşılan teşekkür mesajında şu ifadeler kullanıldı:

“Bologna Belediye Başkanı Matteo Lepore’ye İtalya'daki Türk toplumuyla birlikte adalet ve demokrasi için yaptığı anlamlı dayanışma ve dayanışma eylemi için teşekkür ediyorum.”

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