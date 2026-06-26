İtalya'dan tonlarca atık yasa dışı yollarla Türkiye'ye gönderildi!

İtalya'da bir şebekenin tonlarca tekstil atığını yasa dışı şekilde başka ülkelere taşıdğı ve bunların önemli bir kısmını Türkiye'ye gönderdiği ortaya çıktı.

Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı Avrupa Dolandırıcılıkla Mücadele Bürso (OLAF), binlerce ton tekstil atığına el konulduğunu bildirdi.

İtalya'da yetkililer yaklaşık 12 milyon euro değerinde mal varlığına el koyarken 20 kişi hakkında soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.

Türkiye'ye yapılan sevkiyatın çok daha büyük bir sistemin parçası olduğu düşünülüyor. İtalyan jandarması Carabinieri'ye göre olayın arkasında toplam 26 bin tondan fazla tekstil atığını yasa dışı şekilde bertaraf eden ve depolayan bir ağ bulunuyor.

768 ton tekstil atığı Mersin Limanı'nda depolanmış

DW Türkçe'nin derlediği habere göre OLAF, Carabinieri ve Türk yetkililerle birlikte ticaret ve gümrük verilerini inceleyerek şüpheli bazı sevkiyatlar tespit etti.

Bunun üzerine Türkiye'de birçok sevkiyat kontrol edildi. Kurumun açıklamasına göre bu yolla tespit edilen yaklaşık 4 bin 200 ton tekstil atığına el konuldu.

OLAF, Türkiye'de yapılan ortak denetimde de Türk bir geri dönüşüm tesisine ait depoda yaklaşık 2 bin 100 ton tekstil ürünü bulunduğunu, söz konusu tesisin, Türkiye'de yürürlükte olan çevre düzenlemeleri ve izin şartlarına uygun şekilde işletilmediğinin tespit edildiğini açıkladı.

OLAF'ın sağladığı istihbaratla, aynı dolandırıcılık ağıyla bağlantılı ve İtalya'dan gelen 768 ton ek tekstil atığının Mersin Limanı'nda depolandığının ortaya çıkartıldığı kaydedildi.

Bu atıkların da yanlış şekilde etiketlendiği ve yasa dışı biçimde bertaraf edilmek üzere hazırlandığı; tüm sevkiyatlara Türk yetkililerce el konulduğu belirtildi.

OLAF'a göre söz konusu atıklar, geri dönüştürülmesi zor, yüksek oranda akrilik lif içeren tekstillerden oluşuyor. Bu maddeler biyolojik olarak parçalanamıyor ve doğada 200 yıla kadar kalabiliyor.

Maliyetli geri dönüşüm ve çevre yönetmeliklerinden kaçınmak için bu atıkların geri dönüştürülebilir malzeme olarak beyan edildiği belirtiliyor.

AB'de yeni düzenleme devreye girmişti

Söz konusu olay, AB'de giderek daha fazla gündeme gelen bir soruna işaret ediyor. OLAF'a göre her yıl ortaya çıkan milyonlarca ton tekstil atığından yalnızca bir kısmı geri dönüştürülüyor.

2025 yılı sonunda tekstillerin işlenmesi ve ihracatıyla ilgili daha sıkı kurallar yürürlüğe girdi. Bu kurallar, atıkların geri dönüştürülebilir ürün olarak gösterilerek yurt dışına gönderilmesini önlemeyi amaçlıyor.