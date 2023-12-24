İtalyan gazeteci: ′Tüm dünyadaki vatandaşlık satışlarının yarısından fazlası Türkiye'den′

İtalyan gazeteci Marco D'eramo, İngiliz New Left Review dergisinde 15 Aralık'ta yayımlanan yazısında, "Dünya çapında gerçekleştirilen vatandaşlık satışlarının yarısından çoğunun Türkiye'den yapıldığını" savundu.

Taşınmaz satışı yoluyla vatandaşlık veren ülkelerin yayınlandığı yazıda Türkiye'nin dünyanın en güçlü 20 ekonomisi arasında yer aldığı ve "İstanbul'un varlıklı gurbetçiler için mükemmel yaşama şartları sunduğu" belirtildi.

Analizde, "altın vize" olarak da bilinen yurttaşlık satışı uygulamasıyla Türkiye pasaportu için ilk etapta çoğunluklu olarak Irak, Afganistan, Filistin ve Mısır uyruklulardan başvuru geldiği belirtildi.

Ukrayna Rusya savışının etkisiyle Ukrayna ve Pakistan yurttaşlarının bunların arasına katıldığı ifade edildi.

D'eramo, Türkiye'nin "altın vize" uygulamasına varlıklı İranlıların da büyük rağbet gösterdiğini yazdı. İranlıların, Türkiye'ye vizesiz girebilmesiyle Türk Lirası'ndaki değer kaybının bunda önemli rol oynadığına işaret edildi. İranlıların, Türkiye'den yılda ortalama 10 bin konut satın aldığı savunuldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, kasımda en çok konutu Ruslar satın aldı. 15 Aralık'ta yayımlanan verilerde, Rus yurttaşların 637, İranlıların 234, Ukraynalıların 128 ve Kazakistanlıların 117 konut satın aldığı bildirildi.

Gazeteci, ayrıca Türkiye'nin başta Suriye ve Afganistan uyruklu olmak üzere göçmenlerin Avrupa'ya geçişini önlemek için Avrupa Birliği'nden 6 milyar euro fon aldığını da hatırlattı.

D'eramo, yazısında vatandaşlık satışları üzerine araştırma yapan akademisyen Kristin Surak'ın eylülde yayımlanan The Golden Passport (Altın Pasaport) adlı çalışmasına sık sık gönderme yaptı. Ancak gazeteci, Türkiye'yle ilgili verileri nereden aldığına dair açık kaynak göstermedi.