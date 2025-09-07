İtibar Akademisi’nin Başkanı Ertan Acar hayatını kaybetti

Geçirdiği beyin kanaması sonucu yaklaşık iki hafta yoğun bakımda yaşam mücadelesi vererek önceki gün hayatını kaybeden İtibar Akademisi’nin Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı, Ertan Acar, son yolculuğuna uğurlandı. Acar’ın cenazesi dün öğle namazının ardından İstanbul Küçükçekmece Gültepe Mahallesi Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Uzun yıllar gazetecilik yapan, ardından Türkiye’de marka, itibar ve güven araştırmalarına yön veren çalışmalarıyla iş dünyasında ve akademide önemli izler bırakan, vizyonu, çalışkanlığı ve insan odaklı yaklaşımıyla sadece kurumuna değil, tüm paydaşlarına ilham kaynağı olan Ertan Acar’ın vefatı sevenlerini yasa boğdu.

Ekonomi basınında uzun yıllar çalıştı

1973 yılında İzmir’in Ödemiş ilçesinde doğan Ertan Acar, lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nde sürdürürken, 1991 yılında Eskişehir Sonhaber Gazetesi’nde gazeteciliğe başladı. Acar, 1993-1996 yılında ulusal yayın yapan Ekonomi ve Politika Gazetesi Gözlem’in Eskişehir Temsilciliğini yaptı.

Üniversite eğitimini 1996 yılında tamamladıktan sonra Doğan Grubu’na geçerek 3 yıl Radikal Gazetesi’nde muhabirlik yapan Acar,1999’da kısa bir süre Sabah Gazetesi’nde editör olarak görev yaptı, aynı yıl yazı işleri editörü olarak Dünya Gazetesi’ne geçti.

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Gazetecilik Yüksek Lisans eğitimi alan ve 2002-2003’de Finans Dünyası Dergisi’nde köşe yazıları ve röportajları yayınlanan Acar, 2003 yılında iletişim danışmanlığını yeni kariyer alanı olarak belirledi. 2003-2010 yılları arasında Bersay İletişim Grubu’nda iletişim danışmanı olarak görev alan Acar, 2010 yılı başında Bersay İletişim Grubu’ndan ayrılarak; İtibar Atölyesi, Türkiye İtibar Endeksi, Global PR Center, Türkiye İtibar Akademisi ve EA Yayıncılık birimlerini bünyesinde bulunduran Ertan Acar Medya İlişkileri Danışmanlığı’nı kurmuştur.

Şirket, 2015’te kurumsallaşmasını tamamlayarak Ertan Acar İletişim Hizmetleri Grup AŞ olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bugüne kadar pek çok kuruma iletişim danışmanlığı yapan, iş dünyasının önde gelen ve saygın sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler yürüten Ertan Acar; Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Ekonomi Gazetecileri Derneği ve BJK üyesidir.

Pek çok gazete, internet portalı ve iş dünyası dergilerinde günlük ve periyodik köşe yazıları yayınlanan Acar’ın ayrıca “Görünmeyeni Muteber Kılmak: İtibar Yönetimi” adında, iş ve iletişim dünyası için bir başucu kişisel gelişim kitabı da bulunmaktadır.