İTO Başkanı Avdagiç'in annesi son yolculuğuna uğurlandı

Dün sabah saatlerinde vefat eden Avdagiç için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii'nde gerçekleştirilen cenaze törenine, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra siyaset ve iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

İTO Başkanı Avdagiç ve ailesi, burada taziyeleri kabul etti. Suada Avdagiç'in naaşı kılınan cenaze namazı sonrası Pendik Tavşantepe mezarlığında toprağa verildi.