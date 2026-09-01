İTÜ 64 personel alacak: Başvuru şartları belli oldu

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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), rektörlük bünyesinde görevlendirilmek üzere farklı eğitim seviyelerinden 64 sözleşmeli personel istihdam edecek. Başvurularda adayların 2024 KPSS (B) Grubu puanları esas alınacak.

Başvurular 20 Ağustos 2026’da başladı. Adayların başvuru işlemlerini 3 Eylül 2026 tarihine kadar e-Devlet üzerinden “İstanbul Teknik Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” ekranından tamamlaması gerekiyor.

İlanda lise ve dengi okul mezunlarının başvurabileceği genel destek personeli kadrosu için 27 kontenjan ayrıldı. Bu pozisyonlarda adaylardan 35 yaşını doldurmamış olmaları ve 2024 KPSS P94 puan türünden en az 55 puan almış olmaları isteniyor.

Başvuru için KPSS’den en az 65 puan şartı

Üniversite ayrıca 21 erkek ve 2 kadın olmak üzere toplam 23 koruma ve güvenlik görevlisi istihdam edecek. Bu kadroya başvuracak adaylarda herhangi bir önlisans programından mezuniyet, 35 yaş sınırı, geçerli özel güvenlik kimlik kartı ve KPSS P93 puan türünden en az 65 puan şartı aranıyor.

Alım kapsamında 2 mühendis, 2 tekniker ve farklı alanlarda toplam 6 teknisyen pozisyonu da bulunuyor. Bahçe bakımı ve peyzaj, boyacılık ve kaynakçılık gibi alanlarda ise ilgili sertifika şartı aranan destek personeli kontenjanları yer alıyor.

Bazı kadrolarda 55 puan yeterli

Kadroya göre KPSS taban puanları değişiyor. Bazı lise mezunu destek personeli pozisyonlarında KPSS P94’ten 55 puan yeterli olurken, teknisyen kadrolarında 60 puan şartı aranıyor. Mühendis alımında KPSS P3, güvenlik görevlisi alımında ise KPSS P93 puanı dikkate alınacak.

Başvurular yalnızca elektronik ortamda kabul edilecek; şahsen veya posta yoluyla yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacak. Adaylar yalnızca bir ilana ya da pozisyona başvurabilecek. Birden fazla alana yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

Başvuru sürecinde diploma bilgisi, KPSS sonucu, SGK hizmet dökümü, nüfus kayıt örneği, fotoğraflı özgeçmiş ve gerekli durumlarda özel şartlara ilişkin belgeler talep edilecek.