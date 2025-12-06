İTÜ Ayazağa Yerleşkesi dünyanın en yeşil 25’inci kampüsü oldu

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, başvuru sürecinde İTÜ Sürdürülebilirlik Ofisinin sorumlu olduğu "2025 UI GreenMetric Dünya Üniversite Sıralaması Sonuçları ve Ödülleri", Tayvan'da bulunan National Chi Nan Üniversitesi'nin ev sahipliğinde kamuoyuna açıklandı.

Bu kapsamda, üniversitenin Ayazağa Yerleşkesi, bu sıralamada dünyanın en yeşil ve en sürdürülebilir 25, Avrupa'nın ise 15'inci kampüsü oldu.

İTÜ, bu başarısıyla Türkiye'de 9. kez birinci sırada yer aldı.

Dünyanın en yeşil kampüslerinin sıralandığı "2025 UI GreenMetric"te dünya 25'incisi olan Ayazağa Yerleşkesi böylelikle büyük başarı kazandı. İTÜ, yeşil kampüsüyle geçen yıl 38. olduğu sıralamada konumunu daha da yukarıya taşıdı.

Sürdürülebilirlik Ofisini kurarak Türkiye'de birçok yeniliği ve ilki hayata geçiren İTÜ, 2025 UI GreenMetric sıralamasında Avrupa bölgesinde 15. oldu. Üniversite, son 8 yılda olduğu gibi bu yıl da Türkiye birincisi olmasıyla hem İTÜ'lülere hem de Türkiye'ye bir kez daha büyük gurur yaşattı.