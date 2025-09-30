  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İTÜ öğrencisi Sıla Ahsen Tuluk'un şüpheli ölümü: Soruşturma başlatıldı
Takip Et

İTÜ öğrencisi Sıla Ahsen Tuluk'un şüpheli ölümü: Soruşturma başlatıldı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maslak Kampüsü'ndeki kız öğrenci yurdunda kalan bir öğrenci, 4. kattan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İTÜ öğrencisi Sıla Ahsen Tuluk'un şüpheli ölümü: Soruşturma başlatıldı
Takip Et

Olay, dün akşam saatlerinde Sarıyer ilçesinde bulunan İTÜ Maslak Kampüsü içerisindeki Altan Edige Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. İTÜ Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Sıla Ahsen Tuluk, henüz belirlenemeyen bir sebeple kaldığı yurdun 4. katındaki pencereden zemin kata düştü.

Gürültüyü duyan öğrencilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Tuluk'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri, olay yerinde detaylı incelemelerde bulundu. Üniversite öğrencisinin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi amacıyla incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Sıla Ahsen Tuluk'un cenazesi ailesine teslim edildi. Tuluk'un memleketi Antalya'da toprağa verileceği öğrenilirken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor.

Gündem
Tanju Özcan geri adım atmadı: Bugün olsa gene yaparım. Pişman değilim
Tanju Özcan geri adım atmadı: 'Bugün olsa gene yaparım'
Antalyaspor AŞ'den 'hafriyat operasyonu' açıklaması
Antalyaspor AŞ'den 'hafriyat operasyonu' açıklaması
Sivas'ta TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: Üçü ağır 18 kişi yaralandı
Sivas'ta TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: Üçü ağır 18 kişi yaralandı
İstanbul'da yağış devam edecek mi? Uzmanı cevap verdi
İstanbul'da yağış devam edecek mi? Uzmanı cevap verdi
Özgür Özel’den "Gazze planı" açıklaması: Kötü bir barış, süren bir savaştan daha iyidir
Özgür Özel’den "Gazze planı" açıklaması: Kötü bir barış, süren bir savaştan daha iyidir
İzmir’deki karakol saldırısında bir polis daha şehit oldu: Şehit sayısı 3’e yükseldi
İzmir’deki karakol saldırısında bir polis daha şehit oldu: Şehit sayısı 3’e yükseldi