İTÜ öğrencisi Sıla Ahsen Tuluk'un şüpheli ölümü: Soruşturma başlatıldı

Olay, dün akşam saatlerinde Sarıyer ilçesinde bulunan İTÜ Maslak Kampüsü içerisindeki Altan Edige Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. İTÜ Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Sıla Ahsen Tuluk, henüz belirlenemeyen bir sebeple kaldığı yurdun 4. katındaki pencereden zemin kata düştü.

Gürültüyü duyan öğrencilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Tuluk'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri, olay yerinde detaylı incelemelerde bulundu. Üniversite öğrencisinin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi amacıyla incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Sıla Ahsen Tuluk'un cenazesi ailesine teslim edildi. Tuluk'un memleketi Antalya'da toprağa verileceği öğrenilirken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor.