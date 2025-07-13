İTÜ'den mezuniyet törenindeki olaylarla ilgili açıklama

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), dünkü mezuniyet töreninde gergin anlar yaşandı. Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi'nin mezuniyet töreninde diplomasını alan bir grup öğrenci, En'âm Suresi'nin 162. ayetinin yer aldığı bir pankart açtı. Bir başka öğrenci grubu ise bu pankarta tepki göstererek engellemeye çalıştı. Yaşanan gerginliğin ardından tartışma çıktı. Konuyla ilgili İstanbul Teknik Üniversitesi’nden (İTÜ) resmi bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi

"Ülkemizin ve dünyanın geleceğini şekillendirecek 2024-2025 akademik yılı mezunlarımızı büyük bir gurur ve coşkuyla uğurladığımız mezuniyet törenimiz, öğrencilerimiz ve değerli aileleri için unutulmaz bir anı olarak kalbimizde yer etmiştir. Yıllar süren emek, azim ve başarının taçlandığı bu özel günde, aramıza yeni katılan tüm mezunlarımızı İstanbul Teknik Üniversitesi ailesi olarak bir kez daha yürekten tebrik ediyoruz.

Törenimizin temel amacı bu büyük coşkuyu paylaşmaktı. Ancak bu süreçte yaşanan ve üniversitemizin temel değerleri üzerine yeniden düşünmemizi gerektiren bazı gelişmeleri de kurumsal bir olgunlukla ele almak sorumluluğumuzdur.

"Tüm hukuki süreçler titizlikle yürütülecektir"

Üniversitemiz; eleştirel düşüncenin ve farklı fikirlerin özgürce ifade edildiği, toplumsal değerlere ise azami saygı gösteren bir kurumdur. Bu ilke doğrultusunda, mezuniyet törenimizde savunduğumuz değerlere tamamen aykırı bir şekilde, bir grup mezun öğrencimizin açtığı ve kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’den bir ayetin yer aldığı pankartın fiziki müdahaleyle engellenmeye çalışılması, kabul edilemez bir tahammülsüzlük örneğidir. Bu konuda üniversitemiz tarafından tüm hukuki süreçler titizlikle yürütülecektir.

Bir düşünceye, yaşam tarzına veya inanca katılmamak ne kadar doğal bir hak ise, bu farklılığa tahammül edemeyip onu zor kullanarak susturmaya çalışmak da İTÜ’nün iki buçuk asırlık birikimine ve bir arada yaşama kültürüne o kadar aykırıdır. Demokratik protesto ve eleştiri hakkı ile bir ifadeyi şiddet veya fiziki güç kullanarak engellemek arasında çok net bir ayrım vardır ve bu ikinci tutum asla kabul edilemez.

Bu vesileyle bir kez daha altını çizmek isteriz ki, Rektörlük makamı; siyasi görüşü, yaşam tarzı, inancı veya düşüncesi ne olursa olsun tüm öğrencilerimizin rektörlüğüdür. En temel görevimiz, hiçbir ayrım gözetmeksizin her bir öğrencimizin kendisini bu ailenin değerli bir parçası olarak gördüğü ve güvende hissettiği, adil, özgür ve saygılı bir kampüs ortamını tesis etmektir.

Yaşanan bu olaylardan ders çıkararak, farklılıklarımızla bir arada yaşama kültürümüzü daha da güçlendirmek için tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bilimin ve aklın ışığında, ülkemize ve insanlığa hizmet etme hedefiyle yola çıkan tüm mezunlarımızın yolu açık olsun."

Ne olmuştu?

Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi'nin mezuniyet töreninde diplomasını alan bir grup öğrenci, En'âm Suresi 162. ayetin yazılı olduğu pankart açtı.Başka bir grup ise "De ki: Benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah içindir" yazan pankartın önüne geçerek görüntü verilmesini engellemeye çalıştı.Törende pankartı taşıyan öğrenciler ile onları engellemeye çalışan öğrenciler arasında tartışma çıktı.