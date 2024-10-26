İYİ Parti 7. yaşını kutluyor: Akşener davet edildi ancak konuşma yok

Meral Akşener liderliğinde 2017 yılında siyaset sahnesine çıkan İYİ Parti, yarın 7’nci yaşını kutlayacak.

Türkiye’nin dört bir yanındaki partilileri otobüslerle Ankara’daki programa getirecek olan İYİ Parti yönetimi, saat 09.00’da Anıtkabir ziyaretinden sonra İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu öncülüğünde 7’inci Kuruluş Yıl Dönümü Programı’nı saat 13.30’da Ankara Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirecek.

Akşener davet edildi ancak konuşmayacak

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener’e kutlamalar kapsamında davet gönderildi ancak Akşener programda konuşma yapmayacak. Hazırlanan videolarda da Akşener’e fazla yer verilmediği iddia edildi.

Partinin kuruluşunda yer alan üyeler arasından, başka bir partiye geçmemiş olanlar da programa davet edildi.

2023 Genel Seçimlerinde 3 milyondan fazla seçmenini kaybeden İYİ Parti'nin 43 olan milletvekili sayısı son istifalarla birlikte 30’a düşmüştü.