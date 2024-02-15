İYİ Parti Adana İl Başkanı Azime Kocacık istifa etti

İYİ Parti Adana İl Başkanı Azime Kocacık görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Kocacık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Adanamızın ve Türkiye Cumhuriyeti'nin menfaatlerini düşünerek yürüttüğüm Adana İl Başkanlığı görevimden lüzum görmem sebebi ile ayrılmış bulunmaktayım. Başkanlık görevim süresince görev sâdakatimi hakkaniyetle yerine getirmenin huzurunu taşıdığımı bilmenizi isterim. Bu süreçte desteklerini benden esirgemeyen Genel Başkanımız Meral Akşener'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Ankara il başkanı görevden alınmıştı

İYİ Parti'de dün gergin geçen aday tanıtım toplantısında Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, görevinden alınmıştı.

Partinin dün yapılan Ankara ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında, Etimesgut Belediyesi başkan adayı Hilmi Özer'in adaylığı ilçe teşkilatı tarafından protesto edildi.

Olayın ardından Ankara İl Başkanı Yıldırım görevinden alındı, yerine Akif Sarper Önder atandı.