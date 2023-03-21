  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. İYİ Parti adaylık başvurusu cumaya uzatıldı
Takip Et

İYİ Parti adaylık başvurusu cumaya uzatıldı

İYİ Parti'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için milletvekilliği aday adaylığı başvurusu cuma gününe uzatıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

ANKARA (EKONOMİ) - İYİ Parti Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, İYİ Parti’nin 5 Mart 2023 saat 08.00’de başlayan ve 22 Mart 2023 saat 19.00’da biteceği duyurulan 14 Mayıs'ta yapılacak milletvekili seçimleri için aday adaylığı başvuru sürecinin başta kadınlar ve gençlerden olmak üzere yoğun ilgi gördüğü belirtilerek uzatıldığı bildirildi.

Buna göre başvurular 24 Mayıs Cuma günü 19:00’a kadar yapılabilecek.

 

AK Parti ve MHP, Erdoğan'ın adaylığı için YSK'ya başvurduAK Parti ve MHP, Erdoğan'ın adaylığı için YSK'ya başvurduGündem

 

Millet İttifakı protokolü yarın YSK’ya sunuluyor

Seçim Haberleri

Millet İttifakı protokolü yarın YSK’ya sunuluyor
Erdoğan için adaylık başvurusu

Seçim 2023 Haberleri

Erdoğan için adaylık başvurusu
Bu konularda ilginizi çekebilir
seçim Seçim 2023