İYİ Parti adaylık başvurusu cumaya uzatıldı

ANKARA (EKONOMİ) - İYİ Parti Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, İYİ Parti’nin 5 Mart 2023 saat 08.00’de başlayan ve 22 Mart 2023 saat 19.00’da biteceği duyurulan 14 Mayıs'ta yapılacak milletvekili seçimleri için aday adaylığı başvuru sürecinin başta kadınlar ve gençlerden olmak üzere yoğun ilgi gördüğü belirtilerek uzatıldığı bildirildi.

Buna göre başvurular 24 Mayıs Cuma günü 19:00’a kadar yapılabilecek.