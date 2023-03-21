İYİ Parti adaylık başvurusu cumaya uzatıldı
İYİ Parti'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için milletvekilliği aday adaylığı başvurusu cuma gününe uzatıldı.
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ANKARA (EKONOMİ) - İYİ Parti Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, İYİ Parti’nin 5 Mart 2023 saat 08.00’de başlayan ve 22 Mart 2023 saat 19.00’da biteceği duyurulan 14 Mayıs'ta yapılacak milletvekili seçimleri için aday adaylığı başvuru sürecinin başta kadınlar ve gençlerden olmak üzere yoğun ilgi gördüğü belirtilerek uzatıldığı bildirildi.
Buna göre başvurular 24 Mayıs Cuma günü 19:00’a kadar yapılabilecek.
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