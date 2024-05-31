İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti. Aykut Kaya, istifasını sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama ile duyurdu.

Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İYİ Parti'de milletimize ve ülkemize hizmet etme koşullarının ortadan kalktığını üzülerek görmekteyim. Bu nedenle İYİ Parti üyeliğimden istifa etme kararı aldım" ifadelerine yer verdi.

Milletvekili sayısı 36'ya düştü

Aykut Kaya'nın istifasıyla İYİ Parti'nin TBMM'deki sandalye sayısı 36'ya düştü.

Aykut Kaya kimdir?

1978 yılında Kayseri'de doğan Aykut Kaya, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu. Kaya, Amerika’da Baldwin-Wallace College’da uluslararası işletme alanında yüksek lisans yaptı.

Yurt içi ve yurt dışında büyük ölçekli inşaat projelerini yürüten özel bir şirketin genel müdürlüğünü de üstlenen Kaya, 2016’da kurduğu yabancı ortaklı şirkette başkan yardımcısı ve yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptı.

Aykut Kaya, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) Türkiye-Estonya İş Konseyi Başkanlığı, Türkiye-Norveç İş Konseyi Başkan Yardımcılığı, Türkiye-İrlanda İş Konseyi Başkan Yardımcılığı, Türkiye-Slovakya Yönetim Kurulu Üyeliği ile Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi Üyeliği görevlerinde bulundu.