İYİ Parti: Asgari ücret en az 9 bin 200 lira olmalı

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Başkanlık Divanı Toplantısı'nı bugün yaptıklarını ve gündemlerindeki pek çok konuyu inceleme imkanı bulduklarını belirtti.

5 Aralık'ın Kadın Hakları Günü olduğunu anımsatan Zorlu, "Biz siyasette, iş dünyasında, sosyal yaşamda, ailede, kadının olduğu her yerde onların hak ve hukuklarının olması gerektiği seviyeye gelmesi bakımından farkındalığı çok yüksek, hassasiyeti çok büyük bir partiyiz. Sayın Genel Başkan'ımızın önderliğinde 25 Aralık tarihinde Ankara Arena Spor Salonu'nda binlerce kadın yurttaşımızın bir araya geldiği Türkiye Büyük Kadın Vizyonu Belgemizi paylaşacağız milletimizle. Tüm kadın yurttaşlarımızı bu toplantımıza bekliyoruz." diye konuştu.

Asgari ücret

Enflasyon rakamlarının bugün açıklandığını anımsatan Zorlu, partilerinin ekonomi kurmaylarının Başkanlık Divanı'na İYİ Partinin asgari ücret konusundaki görüşlerini getirdiklerini ve konunun Genel Başkan Akşener'in başkanlığında üyelerce değerlendirildiğini ifade etti.

Zorlu, şöyle konuştu:

"Biz asgari ücretin, önümüzdeki yıl ocak ayı itibariyle yapılması muhtemel zam çerçevesinde en az 9 bin 200 lira olması gerektiğini ve İYİ Parti olarak kendi önerimiz ise 9 bin 600 lira düzeyinde bir asgari ücretin vatandaşlarımıza, çalışanlarımıza verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Tabii işverenlerimizin de bu yükün altında, kendilerini daha rahat hisse edebilmeleri adına, vergi boyutuyla da devletin bu desteğinin devam etmesi gerektiğine inanıyoruz."

Zorlu, ekonomi konusunda çok iddialı olduklarını, Türkiye'nin en yetkin ekonomik kadrolarına sahip bulunduklarını söyleyerek, İYİ Partinin enflasyonla mücadele programının hazır olduğunu ve gelecek günlerde kamuoyuyla paylaşacaklarını kaydetti.

Suriye'yle görüşme konusunda yazı yarın verilecek

Başkanlık Divanı Toplantısı'nda ele aldıkları konulardan birinin de Suriye ile görüşme konusu olduğunu ifade eden Zorlu, şunları kaydetti:

"Bir aksilik olmazsa yarın gün içerisinde Dışişleri Bakanlığımıza bu konudaki resmi yazımızı ulaştırmış olacağız. Biz bazı meseleleri siyaset dışında, partiler üstü irdelemeye çalışıyoruz. Terör meselesi, sığınmacı meselesi, güvenlik kaygılarımız başta olmak üzere. Bir başka parti gibi devleti kendimizle özdeşleştirmek gibi yanlış bir zihniyetin içinde değiliz. Devletimizi, bütün milletimizin devleti olarak görüyoruz. Bu üst bakış açımızla yapmak istediğimizi, Suriye'deki bu görüşmeleri yaparken, neyi çözmeye çalışmak istediğimizi Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığımızı bilgilendirmek ve mümkünse bir eşgüdüm içerisinde de bu görüşmeleri yapabileceğimizi bu resmi yazımızda ortaya koymuş olacağız. Bir süre bakanlığımızın cevabını bekleyeceğiz ve duruma göre hareket planımızı yani diğer seçeneğimizin de hazır olduğunu sizlerle paylaşmak istiyoruz."

"Adaylık konusunda altılı masada bir değerlendirme yapılmış değil"

Kürşad Zorlu açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

CHP'nin başdanışman olarak ABD'li ekonomist Jeremy Rifkin'i atamasını nasıl değerlendirdikleri sorusuna Zorlu, bunun CHP'nin karar ve iradesi, kendi politikaları çerçevesinde milletle paylaştıkları bir fotoğraf olduğunu kaydetti.

Zorlu, "Biz daha çok kendi politikalarımızla, tabii altılı masanın Ortak Vizyon Belgesi ve ortak değerlendirmeler şüphesiz büyük bir hassasiyet bizim için. Biz bir yandan baktığınızda farklı partileriz. İş birliği içinde bir rekabeti sürdürüyoruz. Bu değerlendirmeyi milletimizin takdirlerine sunmak isteriz." dedi.

"CHP'nin vizyon belgesi açıklamasından sonra Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığının kesinleştiği ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bu adaylığa vize vermediği" iddialarına yönelik soruya da Zorlu, şu yanıtı verdi:

"Milletimiz 13. Cumhurbaşkanı'nın kim olacağını merak ediyor. Bu konuda öncelikle şunu söylemek isterim, Sayın Genel Başkan'ımız, partimizin bütün yetkili kurumları çok büyük bir hassasiyet içerisinde süreci takip ediyoruz. En önemlisi milletimizin bu konudaki değerlendirmelerini, talep ve arzularını kesinlikle partimizin kurumsal görüşleri içerisinde en önemli yere oturtacağımızın bilinmesini istiyoruz ama henüz adaylık konusunda altılı masada bir değerlendirme yapılmış, bir tartışma iklimi oluşmuş değil, isim üzerinden bahsediyorum. Dolayısıyla yakın bir gelecekte bunun başlayabileceği kanaatindeyiz. O gün geldiğinde biz de yetkili kurullarımızı toplayarak, bu konuda gerek muhataplarımızla gerekse milletimizle paylaşmış olacağız."