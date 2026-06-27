İYİ Parti Bayrak Mitingi'nde Dervişoğlu: Saray'daki Sultan'a siyasetteki butlana boyun eğlemeyeceğiz

İYİ Parti'nin Ankara Tandoğoan Meydanı'nda düzenlediği "Haksızlığa, Hukuksuzluğu, Adaletsizliğe Bayrak Açıyorum" mitinginde konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Anayasa'nın değişebileceği iddialarına ilişikin ise , "Anayasa’yı değiştirmeyi teklif edeni dahi tarihten sileriz" dedi.

Dervişoğlu'nun açıklamalarından satır başları

İYİ Parti lideri Dervişoğlu kürsüye Bayrağı göndere çekerek çıktı. İstiklal Marşı okunmasının ardından konuşmasına başladı.

'Kayyum hepimizim başındadır'

" Kayyum hepimizin başındadır. Kayyum devletin milletin başındadır. Bu yetkiler bu siyaset çıkmazı bu ahlaki çöküş büyük bir yıkım yaratmıştır. Mesele bir kişinin meselesi olmaktan çıkmıştır. Kayıplarımız sadece maddi değildir. Sahip olduğumuz hiçbir şey güvende değildir. Ne yazık ki en sevdiklerimizi evlatlarımızı bile o yada bu şekilde kurban verebiliyoruz. Artık sebebi münferit olaylarda aramanın manası yoktur. Saldırının odağı bellidir. Bize millet yapan büyük maneviyatımız saldırı altındadır.

Devletin hukuku olur, o hukukta yalnız ve ancak Türk Milleti'nindir. Hukuk demek ekmek demek, ahlak demektir. Bunlar Türkiye'ye kurulmuş tuzağın taşeronlardır. Bizler de bu tuzağı bozanlarız. Herkesin bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı vardır diyenleriz. Buraya da o inanç ve dirayetle o tuzağı bozmaya geldik. Bunu ilan etmeye geldik. Biz buraya muktedirlerin sahte gündemlerini yere çalmaya, milletin hakikatini göndere çekmeye geldik."

'Herkes sussa biz susmayız'

" Türkiye ne kadar hukuk devleti ise o kadar terörsüzdür. Ne kadar Cumhuriyet ise ancak o kadar güçlüdür. Devlet aklı iktidarın her yaptığına giydirilen bir dokunulmazlık zırhı değildir. Bir partinin menfaatini devlet menfaati gibi sunmak değildir. Bize devlet aklı diye pazarladıkları şey iktidar kurnazlığıdır. Milletin birliğini, bağımsızlığı ve ortak geleceği korumak kabiliyetidir. Bu iktidarda bu kabiliyet yoktur, niyet yoktur böyle bir akıl da yoktur. O sebeple buradan söylüyorum herkes sussa da biz susmayacağız, dünya sussa da ben susmayacağım."