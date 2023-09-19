İYİ Parti: Bu haklı mücadelede Azerbaycan’ın yanındayız

ANKARA (EKONOMİ) İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Azerbaycan’ın Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonuna ilişkin olarak, "Azerbaycan’ın İkinci Karabağ Savaşında kazandığı zaferin ardından toprak bütünlüğünü sağlamaya yönelik bu haklı operasyonun başarıyla tamamlanmasını diliyor ve artık bölgede barış ve istikrarın sağlanabilmesi için Zengezur Koridoru dahil tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerektiğine inanıyoruz. İYİ Parti olarak bu haklı mücadelesinde kardeş Azerbaycan’ın yanındayız” açıklaması yaptı.

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Azerbaycan’ın Karabağ’da başlattığı antiterör operasyonunu dikkatle takip ediyoruz. Bir süredir Ermenistan tarafının Hankendi üzerinden provokasyonları ve yeni bir fiili durum yaratma girişimi devam ediyordu. Son olarak bugün de Azerbaycan mevzilerine ateş açıldı. Bunun üzerine Azerbaycan toprak bütünlüğünü sağlamak ve 10 Kasım 2020 tarihli ateşkes anlaşmasındaki hükümlerin yerine getirilmesi için Karabağ'daki silahlı ayrılıkçılara karşı anti terör operasyonu başlattığını duyurdu.

Azerbaycan’ın 2.Karabağ Savaşında kazandığı zaferin ardından toprak bütünlüğünü sağlamaya yönelik bu haklı operasyonun başarıyla tamamlanmasını diliyor ve artık bölgede barış ve istikrarın sağlanabilmesi için Zengezur Koridoru dahil tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerektiğine inanıyoruz. İYİ Parti olarak bu haklı mücadelesinde kardeş Azerbaycan’ın yanındayız.”