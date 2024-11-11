İYİ Parti Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayı düşünüyor mu? Dervişoğlu açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partisinin aday çıkarma seçeneğinin masada olduğunu açıkladı.

Dervişoğlu, Armağan Çağlayan'ın sunduğu 'Sorgusuz Sualsiz' programına katıldı. Gündeme ilişkin ve muhalefet tarafından sık sık dile getirilen erken seçim tartışmalarına dair açıklamalar yapan Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olmaması gerektiğini belirtti.

"Cumhurbaşkanı adayı çıkarmamız mümkün"

Kendi adaylarını çıkarabileceklerini ifade eden Dervişoğlu, "Yarınlarda ne olacağı belli değil. Bugünün şartlarına bakarak yarınları tanzim etmeye yönelik bir planlama içerisinde değiliz" ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, "Anket şirketleri iki CHP'li belediye başkanı üzerinden analizler yapıyorlar," diyerek, "Kendimizi daha iyi ifade etmek için bir Cumhurbaşkanı adayı çıkarmamız da mümkün olabilir" ifadelerini kullandı.

"Bana göre aday olamayacak bir isim"

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Erdoğan'ın aday olamayacak isimlerden birisi olduğunu belirterek şunları söyledi: "Kimler birbiriyle yarıştırılıyor bakmak lazım. Yarıştırılan adaylardan bir tanesi Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Bana göre aday olamayacak bir isim. Aday olamayacak bir ismin yarıştırılması kabul edilebilir değil. Anket şirketleri iki CHP'li belediye başkanı üzerinden değerlendirmeler yapıyorlar. Sanki orta yerde bir konsensus oluşmuş, angajmanlar tamamlanmış gibi bir hissiyat oluşturuyorlar. Oysa yarınlarda ne olacağı belli değil."