İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Özdemir depremde vefat etti
İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Serhat Özdemir depremde hayatını kaybetti.
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, twitter'den yaptığı açıklamada "Değerli dava arkadaşım, Kahramanmaraş Elbistan İlçe Başkanımız Serhat Özdemir’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadesini kullandı.
İYİ Parti Nurdağ İlçe Başkanı Bünyamin Tek ve eşinin de depremde hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
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