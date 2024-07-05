İYİ Parti eski genel başkan yardımcısı Ece Güner İmamoğlu'nun danışmanlığına getirildi

İYİ Parti’den 14 Aralık 2023'te istifa eden Ece Güner ve 14 Ocak 2024’te Gelecek Partisi’nden istifa eden Serkan Özcan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı oldu.

Gazete Pencere'de yer alan habere göre, Serkan Özcan siyaset ve ekonomi alanında, Güner ise uluslararası hukuk alanında İmamoğlu’na danışmanlık yapacak.

Güner, 14 Aralık 2023’te yaptığı yazılı açıklamayla Ekrem İmamoğlu’nun İBB başkanlığını yeniden kazanmasının önemini vurgulamış ve partisinin aday çıkarma kararını eleştirmişti. Güner, “Bu bir parti meselesi değil, bu bir memleket meselesidir. Bu bir cumhuriyet meselesidir” diyerek görevinden istifa etmişti.

Özcan'sa 14 Ocak’ta Gelecek Partisi kongresi devam ederken kendi isteğiyle görevinden ve partisinden ayrıldığını söylemişti.