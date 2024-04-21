İYİ Parti Genel Başkan adayı Aydın: Kongreyi ilk turda kazanacağız

İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın, Beşiktaş'taki Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel'de delegelerle yaptığı toplantıda, başka partileri bırakarak her türlü zorluğu göze alıp bir araya geldiklerini anımsattı.

Partiyi merkez partisi haline dönüştüreceklerini belirten Aydın, "Dışarıda kalan, küsüp giden, bir kenara çekilen bütün dava arkadaşlarımızı, göreceksiniz çok sürmeyecek 1,5 ay içerisinde bu partinin bünyesinde daha da çoğalarak bir araya getireceğiz." diye konuştu.

Partinin dirilişi için yeni bir yapılanmaya ihtiyaç olduğunu anlatan Aydın, "İlk kuruluş döneminde, gençlik kollarının ilk varlığında, kalabalıktan binanın içine girilmiyordu. Şimdi gençlik kolları yok oldu. Parti kadın hareketi, kadınları sadece kendi alanları içerisinde çalıştırmak değildir. Onların içerisinde öne adım atıp vitrine çıkaracağımız, partinin çoğalması için bütün alanlarda görev vereceğimiz kadınlara ihtiyaç var. Şu anda 4 kadın milletvekilimiz var, geri kalanların hepsi erkek. Yaş ortalaması da en fazla olan partiyiz. Gerçekleri görmezseniz geleceği planlayamazsınız. Gençliğe dair olan yapılanmayı müthiş derecede genişleteceğim." görüşünü paylaştı.

Aydın, kadınların, gençlerin ve parti teşkilatının, genel başkana bağlı olduğunu ve bir insanın bu kadar şeyi yönetemeyeceğini dile getirerek, "Sadece genel başkanı tanıyarak, onun etrafında toplanarak siyaset yapılmıyor. Görev alan bütün arkadaşlarım, kendilerine verdiğimiz görev alanı içerisinde kendi görevlerini yapacaklar. Baktık ki bir yerde aksama var, yürümüyor, yapamıyor, bir aylık süreden sonra oğlum bile olsa değiştiririm." açıklamasında bulundu.

Kendine atayacağı 10 danışmanla Türkiye'deki bütün alanları kapsayarak, her yerde partinin yayılmasını sağlayacaklarını vurgulayan Aydın, "Teşkilat başkanıyken devamlı takip ettim, yazı yazdım, bildirimde bulundum. Yürümüyorsa başkanı Ankara'ya çağırdım niye olmadığını anlatması için. Eksikleri için ona yol açtım, 'devamını getir' dedim. Benim kararlığımı gördükçe de herkes işe sarıldı." ifadesini kullandı.

Hedeflerinin 1 milyon üye sayısı olduğunu aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Cenabıallah nasip edecek biz bu kongreyi ilk turda kazanacağız. Bu partinin sahipleri, orada oy kullanacak olan üst kurul delegelerimizdir. 5 milyon 100 bin kişiyi onlar temsil ediyor. Başka bir yerden düşünmeye ve yardım etmeye gerek yok. Onlar gereğini yaparlar, herkesin de hakkını verirler sandıkta. Cumartesi bunu hep beraber göreceğiz. İstanbul'da yüzde 50 barajının üstünde bir gücü yakaladık daha da arttıracağız. Büyük il statüsünde olan bütün yerlerde yüzde 50'nin üstündeyiz. İzmir'de yüzde 95 oldu. Yanımızda olmayan bir tane yok, hepsiyle beraberiz."

Aydın, güçlerini tabandan aldıklarına dikkati çekerek, "Sen o tabana tepeden bakacaksın, hayatında bir defa elini sıkmamışsın, onun ızdırabının yanında durmamışsın, sonra da bugün gelip 'biz her şeyi hallederiz'. Siz hiç merak etmeyin, onları da biz halledeceğiz. Bütün Türkiye'yi karış karış gezeceğiz." sözlerini sarf etti.

Programda, İYİ Parti kurucu üyelerinden 27. Dönem Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, 27. Dönem İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu ve Coşkun Yıldırım da konuştu.