İYİ Parti Milletvekili Ümit Özlale istifa etti
İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale partisinden istifa etti.
İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale partideki görevlerinden ve partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Özlale, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla partimdeki görevlerimden ve partimden istifa ettiğimi kamuoyuna saygılarımla duyururum." ifadelerini kullandı.
İYİ Parti'de son olarak 6 Eylül'de Kayseri Milletvekili Dursun Ataş istifa ettiğini açıklamıştı. Özlale'nin istifasıyla İYİ Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 30'a düştü.