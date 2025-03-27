İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek

Canan SAKARYA- ANKARA

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İBB’deki yolsuzluk soruşturmasına ilişkin olarak “ Henüz heybede duran büyük turplar ortaya dökülmedi “ şeklindeki açıklamalarına “İnsan kendini hukukun güvencesinde hissetmiyorsa biz niçin yaşıyoruz. Bir de heybede turp biriktirme var. Orta yerde bir suç var, suç işlensin ben de bu işlenmiş suçu saklayayım, ileride bana karşı bir şey olursa kullanayım, böyle adalet olur mu? Bu şantajdır“ sözleriyle tepki gösterdi.

Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı’nın “Heybedeki büyük turplar ortaya saçıldığında kendi yakınlarının suratlarına bakacak yüzleri dahi kalmayacak” açıklamalarına ise “Ailelerinin yüzüne bakamaz ne demek. 2011’deki kaset kumpaslarını hatırlatmıyor mu? Böyle töhmet olur mu? Cumhurbaşkanının bu lafı ederken çok doğru düşünmesi gerekiyor. Turpun büyüğü küçüğü ne ise çıkarsın. İnsan kendinden şüphe ediyor. Benimle ilgili çıkarmaları mümkün değil. Ben bir şey yapsam yakışır onlar gibi soytarı gibi dolaşmam” şeklinde tepki gösterdi.

"İmamoğlu’nu ziyaret edeceğim"

Parlamento muhabirleriyle iftarda bir araya gelen Dervişoğlu, tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret edeceğini belirterek, ziyareti Cuma günü gerçekleştirebileceğini söyledi. İmamoğlu’nun tutuklanması ile protestolara ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dervişoğlu, Türkiye’de en büyük sıkıntının sistem sorunu olduğunu, haklı haksız ayırt etmeksizin herkese kötülük getirdiğini belirterek, siyasetinde kurumlar üzerinden değil kişiler üzerinden yapıldığını söyledi. “Siyasetin üzerinde yargı kılıcı sallanıyor” diyen Dervişoğlu, adaletsizliğin her geçen gün arttığını, geleceğinden umudunu kesmiş insanların meydanları doldurduğunu söyledi.

"İçeri atmak bu kadar kolay olmamalı"

İstanbul’da yaşananların bir hukuk garabeti olduğunu söyleyen Dervişoğlu şöyle devam etti:

“Bu suçu suçluyu savunmak filan değil, orada işlenmiş bir suç söz konusu olsa o kadar insan meydana toplanmaz ama bir hukuk ve adaletsizlik kaygısı varsa o toplumsal bir infiale neden olur. Geleceğinden umudunu kesmiş insanlar meydanda. Adamı içeri atmak bu kadar kolay, bu kadar ucuz olmamalı. Bir günlük hürriyet kaybı bin yıla bedeldir. Siyasetçi içerde, belediye başkanı içerde, gazeteci içerde, seçilmiş milletvekili Can Atalay içerde. İmamoğlu gözaltına alındı dendiği zaman orada alkış tutabiliyorlar. Genel Başkan olalı 11 ay oldu ya adliye koridorundayım ya cezaevi ziyaretindeyim. Türkiye dışarıdan bakıldığında da demokratik bir hukuk devleti gibi görünmemeye başlandı. Böylesi bir dönemi görmedim. Bundan sonraki süreçte bu sistemin eksikliklerini sıklıkla tarif edeceğiz. Parlamenter demokrasi talebinde de ısrarlı davranacağız.”

"Değerlerine sahip çıkmaları beni mutlu etti"

Öğrenci eylemlerini de değerlendiren Dervişoğlu, “Tek tesellim gençler, bizim zamanımızdaki gençler gibi değil daha sorumlu davranıyor. Marjinal grupların bile içlerine sızmalarına izin vermiyorlar. Ama bunu uzun müddet sürdürebilirler mi bilmiyorum. Toplumun her kesiminden insanlar var. Değerlerine sahip çıkmaları beni çok mutlu etti. Vakıf üniversitelerinde de karşı durma kültürü oluşmuş” dedi.

"Özgür Özel’in yaptığı bir ifşa yoktur"

Dervişoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in dış basına yaptığı açıklamaları ise “ Türkiye'de bütün bunlar olup bitiyor, bunlar CHP Genel Başkanı’nın söylemesiyle ifşa olmuş bir durum değil. Hükümetin yapmış olduğu yargısal müdahaleler Türkiye'yi, kamuoyu nezdinde, özellikle Batı ülkelerinde zor durumda bırakmıştır. Dolayısıyla Özgür Özel’in yaptığı bir ifşa yoktur. Her şey dünya kamuoyunun gözlerinin önünde yaşanıyor “ şeklinde değerlendirdi.