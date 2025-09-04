İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Özgür Özel'i ziyaret edecek

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bugün saat 15:00'te CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Özgür Özel'i ziyaret edecek.

Özel, saat 13:00'te partisinin kuruluş haftası etkinliklerinin açılış konuşmasını yaptıktan sonra Dervişoğlu'nu ağırlayacak.

En son ne zaman görüştüler?

İYİ Parti lideri Dervişoğlu ve CHP lideri Özel en son 23 Haziran 2025 tarihinde CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Bu görüşme, TBMM'deki "Talat Paşa" tartışmasının ardından ilk kez gerçekleşti.

Görüşme saat 15:30'da başlayıp 17:00'de sona erdi. İki lider, görüşme sonrası ortak bir basın toplantısı düzenleyerek, yeni anayasa çalışmalarına karşı ortak tutumlarını açıkladılar.

Dervişoğlu, Türkiye'nin temel sorunlarını değerlendirdiklerini ve adalet duygusunun zedelenmesini istemediklerini belirtti. Özel ise "Tam bir mutabakat halinde tutumumuzu netleştirdik" dedi .

TBMM'deki Talat Paşa tartışması neydi?

TBMM Genel Kurulu’nda kanun teklifi görüşmeleri sırasında Talat Paşa tartışması yaşandı.

DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan, Talat Paşa’nın yüzbinlerce Ermeni’nin ölümünde sorumlu olduğunu söyleyerek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Talat Paşa’nın anıtını yaptırmasına tepki gösterdi.

Bu sözler üzerine İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, Aslan’a tepki göstererek, “Görüyoruz ki bu kürsüye çıkan bazı partilerin mensupları tarihi saptırarak ve Yüce Türk milletine iftira atarak ve burada hainleri kutsayarak konuşma yapmamalıdır. Şunu bilin ki Türk milleti olarak ne Talat Paşa'ya ne sözde Ermeni soykırımı denilen ve yabancı kaynakların emperyal güçlerin sizlerin beyinlerine soktukları bu iftiraları asla Türk milleti kabul edemez" dedi.

DEM Parti, Sunat’a tepki gösterdi. İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ise TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl’e tepki gösterdi.

Talat Paşa tartışması TBMM dışına da taştı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Talat Paşa anıtında açıklama yaptı.

Özdağ, “Talat Paşa, Türk tarihinin en önemli yakın tarihteki liderlerinden, devlet adamlarından birisidir. Milli şehidimizdir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1926'da aldığı kararla. Şimdi, Talat Paşa'nın milli şehit olduğu kararını alan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Genel Kurulunda bir DEM’li milletvekili Talat Paşa'ya hakaret etti. Bu kabul edilebilir bir davranış değildir” diye konuştu.