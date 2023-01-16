İYİ Parti: İktidar, bir siyaset mühendisliği yoksa bizim teklifimizi dikkate almalı

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Muğla Valiliğinin sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı toplu açılış programına ait görüntüleri paylaşmasını eleştirdi.

Başörtüsü düzenlemesini içeren Anayasa değişiklik teklifiyle ilerleyen süreçteki tutumlarının sorulması üzerine Zorlu, şöyle konuştu:

"Bu çok hassas yaklaştığımız bir konu. Sayın Milletvekilimiz Lütfü Türkkan'ın dosyasıyla aynı güne getirilmesi sebebiyle o günkü görüşmeyi gerçekleştirmedik. Bunu bir defa ilkesel olarak doğru bulmuyoruz. Sayın Genel Başkanımız yetkili kurumlarımızda bu konuda bir dizi temasta bulundu. Bu konuyla ilgili komisyondaki çalışmalara katılacağız. Ancak bizim Genel İdare Kurulumuzdan elde ettiğimiz bir hassasiyetimiz vardı. Burada tüm vatandaşlarımızın özgürlük alanlarını dikkate alan, bütün kesimleri katkı vermeye çağıracak, tüm vatandaşları kuşatan bir anlayışı değerlendiriyoruz. Bunun bir an önce vatandaşımızın gündeminden düşmesi gerektiğine inanıyoruz. Makul çoğunluğun en azından kabul edebileceği bir çerçeveyle düzenlemenin yapılması gerektiğini değerlendiriyoruz. Biz bu anlamda kendi teklifimizle katkı vereceğiz. İktidar bu konuyu gerçekten çözmek istiyorsa, burada bir siyaset mühendisliği yoksa bizim teklifimizi dikkate almalı."

"Ülkemiz adına iyi olan, güzel olan her şeyin yanındayız"

Zorlu, İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener'in partinin Ankara İl Başkanlığı seçimi sürecinde yaşanan çekişmelerin etkisiyle hastaneye kaldırıldığı yönündeki iddiaların sorulması üzerine, "Bahsedilen şeyler bir film senaryosundan ibaret ancak." yanıtını verdi.

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'nun HDP'nin kapatılması durumunda seçime DEVA Partisi listelerinden girileceği yönündeki açıklamalarıyla ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine Zorlu, "HDP konusunda bizim görüşlerimiz baştan beri nettir. Şu anda Millet İttifakı'nda ve altılı masada bu parti yer almamaktadır. Biz bu çizgi ve hassasiyetimiz etrafında hem Millet İttifakı'nın hem de Altılı Masa'nın başarılı olması için elimizden geleni yapacağız." dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın savunma sanayisindeki bazı projelerle ilgili "Dokunacağız." şeklindeki ifadelerinin sorulması üzerine Zorlu, şunları söyledi:

"Bu konuya çok net bakıyoruz. Ülkemiz adına iyi olan, güzel olan her şeyin yanındayız. Onların daha iyi yapılması noktasında da irademiz ortadadır. Büyük Atatürk, Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde uçak sanayisini geliştirmek için köklü adımlar atmıştır. O günkü sanayi koşullarında belirli ekipmanları bazı ülkelerden alırken, ürettiğimiz gıdaları vermişiz. Biz İYİ Parti olarak savunma sanayimizde bugüne kadar atılmış adımları şeffaflık ve faydacılık esasına dayalı olarak çok daha ileri noktalara götüreceğiz. Şundan kimsenin şüphesi olmasın şu ana kadar milletimizin çıkarına olan hiçbir yatırım ve tesisleşmenin de ne karşısında olacağız ne de onlara bir halel gelecek. Onlara sahip çıkacağız."