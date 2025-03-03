İYİ Parti: İmralı sürecine tepkiler çoğalıyor, partimize ilgi artıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Meclis Genel Kurulu'nda DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve DEM Partili yöneticilerin elini sıkmasıyla başlayan süreçte yeni bir aşamaya geçildi.

Gelinen noktada teröristbaşı Abdullah Öcalan, PKK’ya silah bırakması ve kendini feshetmesi çağrısı yaptı. PKK da bu çağrıdan bir gün sonra ateşkes ilan etti.

"İmralı Süreci" olarak adlandırılan bu yeni sürecin ardından İYİ Parti Teşkilat İşleri Başkanı ve Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, son dönemde İYİ Parti'ye olan ilginin arttığını ve bu ilginin çeşitli siyasi partilerden istifa ederek İYİ Parti'ye geçen üyelerle gözlemlendiğini belirtti.

"İmralı sürecine karşı ciddi tepki var"

Cumhuriyet'e konuşan Toktaş, "AKP, MHP, CHP, Zafer Partisi'nden gelen üyelerimiz var. İmralı sürecine karşı ciddi bir toplumsal tepki var ve bu durum partimize olan ilgiyi her geçen gün artırıyor" dedi.

Toktaş, Türkiye'nin hassas bir dönemden geçtiğini ve İYİ Parti'nin, hükümetin İmralı süreci olarak adlandırılan ve Abdullah Öcalan'ın sürece dâhil edilmesini içeren politikalarına karşı net bir duruş sergilediğini ifade etti.

Toktaş, "Bu süreç, Cumhuriyetin temel değerleriyle oynama teşebbüsüdür ve biz bu süreci kesinlikle kabul etmiyoruz" şeklinde konuştu.

"Türklük tanımıyla oynanmasına asla izin vermeyeceğiz"

İYİ Parti yetkilisi ayrıca "100 yıl önce devlet aklı diye uysaydık İngiliz mandasını kabul ederdik" diyerek, şu anki hükümetin politikalarının cumhuriyetin kuruluş felsefesine ve değerlerine ters düştüğünü vurguladı.

Toplumda İmralı sürecine olan tepkilerin arttığını belirten Toktaş, iktidarın önceki eleştirilerine rağmen bugün Öcalan ile doğrudan diyalog kurduğunu eleştirdi. "Yüz yıllık cumhuriyetimiz terör diliyle kusurlu gibi gösteriliyor. Vatandaşlık ve Türklük tanımıyla oynanmasına asla izin vermeyeceğiz" dedi.