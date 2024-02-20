İYİ Parti, İstanbul'da kalan 5 adayı da açıkladı
Aday tanıtım toplantısında İstanbul'un 34 ilçesinde belediye başkan adaylarını duyuran İYİ Parti, kalan 5 ilçe adayını da açıkladı.
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18 Şubat’ta Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen aday tanıtım toplantısında İYİ Parti'nin İstanbul'daki 34 ilçede belediye başkan adayı açıklanmıştı.
İYİ Parti kalan 5 ilçenin adaylarını da duyurdu.
İYİ Parti, Sarıyer’de İbrahim Temur, Küçükçekmece’de Mümin Günler, Esenyurt’ta Muharrem Yıldız, Çekmeköy’de Özgür Güneş Öçalan ve Avcılar’da ise Yüksel Tümtürk'ü aday gösterdi.