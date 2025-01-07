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İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Ümit Beyaz partisinden istifa etti

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve 27. Dönem İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz, "Her zaman vazgeçilmez gördüğüm kardeşlik hukukunu korumak ve yol arkadaşlarıma yük olmama kaygısıyla bugün itibarıyla parti üyeliğimi sonlandırıyorum" ifadeleriyle partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi
ANKA
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İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Ümit Beyaz partisinden istifa etti
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İYİParti Kurucular Kurulu üyesi ve 27. Dönem İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Beyaz, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kıymetli dostlarım, dava arkadaşlarım. Siyasete ülkem ve milletim diyen bir anlayışla en başından hedeflerine ve yürüyüşüne dahil olduğum İyi Parti’nin Kurucular Kurulu ve İstanbul Milletvekilliği görevini büyük bir heyecan ve gururla yürüttüm. Bu süreçte bizimle yol yürüyüp teveccüh gösteren, başta teşkilatımızın cefakar mensupları olmak üzere tüm milletimize en derin şükranlarımı sunuyorum. Her zaman vazgeçilmez gördüğüm kardeşlik hukukunu korumak ve yol arkadaşlarıma yük olmama kaygısıyla bugün itibarıyla parti üyeliğimi sonlandırıyorum. Rabbime şükürler olsun ki; başınızı öne eğdirecek tek bir işin içinde olmadım ve bundan sonra da olmayacağım. Hakkınızı helal ediniz, benden yana helal olsun."

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