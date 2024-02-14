İYİ Parti lideri Akşener kürsüde hıçkırıklara boğuldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, grup toplantısı öncesi partisinin yerel seçim adaylarını duyurdu.

CHP’den istifa eden Artvin'in Belediye Başkanı Demirhan Elçin, İYİ Parti'ye geçti. İYİ Parti Artvin Belediye Başkan adayı olan Elçin'e rozetini Akşener taktı.

Akşener'in konuşmasından satır başları şöyle:

"Biz, milletini dinlemeyenlerin; bizi dinlememesine, elbette şaşırmıyoruz. Milletini önemsemeyenlerin uyarılarımızı önemsememesine, elbette şaşırmıyoruz. Milletini düşünmeyenlerin; cennet doğamızı düşünmelerini de elbette beklemiyoruz. Ancak; dengesi bozulan doğamız artık, alarm veriyor. İktidarın iflah olmaz rant telaşı göz göre göre, insanlarımızın hayatını, tehlikeye sokuyor. Bitmek bilmeyen, bu sorumsuzluğun faturasını da her defasında, milletimiz ödüyor.

29 Haziran 2022’de, bu kürsüden; Erzincan İliç’teki, altın madenindeki tehlikeye karşı iktidarı uyarmıştım. Hatta bu konuda, İYİ Parti olarak; Meclisimize soru önergeleri de verdik. Ancak iktidar bizi, aşırı duyarlı bulup kulağının üstüne yatmayı tercih etti.

Emeklinin payına fitre dahi düşmüyor

Diyanet İşleri Başkanlığı bu yıl fitreyi 130 lira olarak belirledi. Üstelik bu 130 lirayı da, asgari sınır olarak gösterdi. Biliyorsunuz fitre; bir kişinin, günlük normal gıda ihtiyacı demektir. Diyanet'in belirlediği rakama göre 4 kişilik bir aile için, aylık gıda ihtiyacı 15 bin 600 lira ediyor. Bu da aslında, Diyanet'in, Mart ayı için belirlediği açlık sınırını gösteriyor. Yani fitre üzerinden hesap ettiğimizde bile açlık sınırı, en düşük emekli maaşının tam 5 bin 600 lira üzerinde. Yani bugün; Diyanet İşleri'ne göre bile milyonlarca emeklimiz açlık sınırının altında, yaşam mücadelesi veriyor. Yani işine geldiğinde, Nas’a sığınan AK Parti’nin devri iktidarında artık Türkiye’de, emeklinin payına fitre bile düşmüyor.

Böyle vicdansızlık olur mu? Böyle devlet yönetilir mi? Üstelik, daha bunun içinde elektrik, su, doğal gaz, kira, giyecek, ulaşım masrafları da yok."

Saray'la millet arasındaki link koptu

İktidarın ekonomimizi içine düşürdüğü tablonun vehametini sadece biz söylemiyoruz. Merkez Bankası Başkan yardımcısı sayın Cevdet Akçay da toplantıda bu vehameti anlattı. 'Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti mevduat faizi linki koptu' dedi. Politika faizi, enflasyon linki kopmuş.. Kendisi liyakatli ve ciddi bir ekonomisttir. O yüzden 'Ekonominin canına okumuşlar' diyemedi. Kibar adam... 'Linki kopmuş' diyerek durumun vahametini ifade etti.

Asıl neredeki link koptu, biliyor musunuz? Sarayla, milletin arasındaki link koptu! Sarayla, emeklinin arasındaki link koptu! Sarayla, çalışanın arasındaki link koptu! AK Parti iktidarının; ahlakla, vicdanla, akılla arasındaki link koptu. Bu kadar link kopunca da; ekonomideki, tüm linkler koptu.

Kılıçdaroğlu hakkındaki iddialara yanıt verdi

Gazeteci kılıklı bir hanım hem yazdı hem haber haline geldi Halk Tv’de benim birine yani bir bakana bir eski AKP’li milletvekiline demişim ki ‘Kemal Beyi Alevi ve Kürt olduğu için’ kaldı ki Kemal Beyin ailesi Horosan’dan geliyor ‘onu cumhurbaşkanı adayı yapmayacağım’ demişim. Orada hangi kavga vardı Kemal beyin dostlarının tasfiye olduğu kavgası vardı. Benimle perdelemeye çalıştılar.

Ben burada 'Kürtler, Aleviler bizim kardeşimiz' diyebilirim. Burada sahtekarlık görüyorum. Biz zaten kardeşiz. Bunun söylenmesi ahlaksızlıktır.

Bir anda ağlamaya başladı

Meclis kürsüsünden Aytekin Ataş'ın seslendirdiği "Var Git Ölüm" şarkısını dinleten İYİ Parti lideri, bir anda hıçkırarak ağlamaya başladı. Akşener, “Değişen bir şey olmalı. And olsun, şart olsun bunları değiştireceğiz” dedi.