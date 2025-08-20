İYİ Parti lideri Dervişoğlu ameliyat oldu: Burnunda tümör tespit edildi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun geçtiğimiz günlerde burun bölgesindeki bir rahatsızlık nedeniyle hastaneye başvurduğu öğrenildi. Yapılan tetkikler sonucunda burnunda tümör tespit edilen Dervişoğlu, bu rahatsızlığa yönelik gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu. Ameliyatın başarıyla geçtiği ve Dervişoğlu'nun genel durumunun iyi olduğu bildirildi.

İyi huylu olduğu anlaşılan bu tümör ameliyatla alındı

Gazeteci İsmail Saymaz, Dervişoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Saymaz paylaşımında, "İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, geçen hafta burnundaki rahatsızlıktan ötürü hastaneye gitti. Burnunda tümör tespit edildi. İyi huylu olduğu anlaşılan bu tümör ameliyatla alındı. Evde beş gün istirahat eden Dervişoğlu, parti mesaisine başladı. Dervişoğlu’na geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.