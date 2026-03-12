İYİ Parti lideri Dervişoğlu: İttifak kararını tek başıma almam

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, T24'e verdiği röportajda "İYİ Parti ile ittifaka açık oldukları" yönündeki sözleri siyasette "milliyetçi ittifak" tartışmalarını da beraberinde getirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ittifak konusunun zamanı gelince parti kurullarında konuşulabileceğini söyledi, "İYİ Parti altında toplanılabilecek bir şemsiye parti haline gelmiştir. Bizimle birlikte olmak isteyen partilerin taleplerine şahit oluyoruz, zamanı gelince konuşuruz" dedi.

Dervişoğlu, 11 Mart'ta iftar yemeğinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın aktardığına göre Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın, ittifaka açık oldukları yönündeki sözlerini sorması üzerine Dervişoğlu, bu konunun zamanından önce tartışılmasını doğru bulmadığını söyledi.

Dervişoğlu "Kiminle ittifak yapılacağı ya da hiç kimseyle yapılmayacağı yönündeki kararlar benim tek başıma vereceğim kararlar değildir. Partimle ve ülkemle ilgili konuları partinin en yetkili kurullarında konuşarak ve tartışarak almaktan yanayım" dedi.

Müsavat Dervişoğlu, 2023 seçimlerinden sonra İYİ Parti'nin herhangi bir siyasi partiyle ittifak görüşmesi yapmadığını kaydetti.

Partisinin anketlerde yüzde 8-9 bandında gösterildiğine işaret eden Dervişoğlu, bu oranların mevcut sistem açısından yeterli olmadığını söyledi.

"Yüzde 9'un bize de Türkiye'ye de bir faydası yok" diyen Dervişoğlu, mevcut sistemde ya Cumhurbaşkanlığını kazanacak düzeyde oy almak ya da Meclis'te çoğunluğu sağlayacak bir siyasi denklemin kurulması gerektiğini ifade etti.

İYİ Parti'nin farklı kesimleri bir araya getirebilecek bir siyasi zemin oluşturmayı hedeflediğini dile getiren Dervişoğlu, partisinin şu anda "altında toplanılabilecek bir şemsiye parti" haline geldiğini savundu.

"Millet muhalefete güvenmiyor" yorumlarına ilişkin bir soru üzerine ise Dervişoğlu, "Bu millet sadece muhalefete değil, iktidara da güvenmiyor. Belki de güveneceği muhalefet liderini henüz bulamadı" yanıtını verdi.

İYİ Parti'nin, Türk siyasetine mühür vuracağını savunan Dervişoğlu, "İki parti arasında sıkıştırılmış Türkiye'yi oradan çıkartıp alacağız. Buna 'üçüncü yol' demiyorum. Bizim yolumuz, Türkiye'nin kurtuluşunun yegane yolu olarak tanımlanacak hale gelecektir" görüşünü dile getirdi.

Dervişoğlu'dan 'Menderes' örneği

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da yargılandığı İBB davasının duruşmalarının canlı yayınlanmasıyla ilgili tartışmalarla ilgili soru üzerine de Dervişoğlu, bunun iyi düşünülmesi gerektiğini ifade etti.

1960'taki askeri darbenin ardından yapılan Yassıada yargılamalarının radyodan canlı yayınlandığını anımsatan Dervişoğlu, "Bunun rahmetli Adnan Menderes açısından ne denli olumsuz sonuçlar doğurduğuna şahitlik ettik" şeklinde konuştu.

Duruşmaların canlı yayınlanmasına sağlayacak yasa değişikliğine partisinin de diğer muhalefet partilerinin de gücünün yetmediğini hatırlatan Dervişoğlu, "Hem yargılananlar hem de CHP böyle bir şey istiyorsa, kanun teklifi verdiler Meclis'in gündemine gelirse, biz İYİ Parti olarak 'evet' oyu veririz, ama o kaygıları ifade ederek" diye konuştu.