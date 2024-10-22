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İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Meclis’te teröristbaşları değil Mustafa Kemal’in mirasçıları konuşur!

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tecritteki PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’a yaptığı “Gelsin TBMM’de DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün tamamen bittiği, örgütün lağvedildiğini haykırsın" çağrısını eleştirdi.

Haber Merkezi
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İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Meclis’te teröristbaşları değil Mustafa Kemal’in mirasçıları konuşur!
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında PKK lideri Abdullah Öcalan'a "Türkiye’ye getirilirken her türlü hizmete hazırım diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin" çağrısını yineledi.

MHP lideri, "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM’de DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün tamamen bittiği, örgütün lağvedildiğini haykırsın" çağrısında bulundu.

Bahçeli’nin sözlerinin ardından siyasilerden tepki yapmaya başladı.

Yarın partisinin grup toplantısında konuşacak olan İyi Parti lideri Dervişoğlu da sosyal medya hesabından şöyle yazdı:

“Atatürk’ün kurduğu meclisin kürsüsünden, teröristbaşları ve yardakçıları değil, ancak ve ancak Mustafa Kemal’in mirasçıları konuşabilir.

 Ahlak ve vicdanını yitirmiş bu iktidar ve onun akıl ve izanını yitirmiş ortağı ile birlikte vatan toprağını gezmek için icazet bekleyen sözde ana muhalefeti artık bizim için yok hükmündedir.

Gün; Türkiye Cumhuriyetini, Türk Milletini, Türk Vatanını ve Türk Bayrağını koruyup kollamak günüdür. Muhtaç olduğumuz kudretin kaynağı ise bellidir!

Yarını bekleyin! Herkesin maskesini indireceğiz!..”

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