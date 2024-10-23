Bahçeli'nin Öcalan çağrısına tepki gösteren İYİ Parti lideri Dervişoğlu, kürsüde idam ipi fırlattı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıya tepki gösteren Dervişoğlu, "İhanet çemberi alabildiğine genişlemiştir ki son bir organize darbeyle tamamen nefessiz bırakılabileceğim bir sürecin içinde bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Erdoğan'ı bir kez daha cumhurbaşkanı aday yapmak uğruna ihanete el uzatmak düşüklüğüne asla katlanamayız" diyen Dervişoğlu, şunları söyledi:

"İktidar tüm makam ve sorumlularıyla birlikte halkın can, mal ve namusunu koruma görevini çoktan bırakmıştır. İktidar denen yapı meşruiyetini kaybetti. Bu iktidar ve başındakiler gayrimeşrudur. Cumhurbaşkanı makamını işgal eden zat, siyasi ortak ve işbirlikçileriyle birlikte devletimizin kurucu değer ve ilkelerini yerine getirmemektedirler.

Bu ülkenin geleceğini, bu devletin bekasını Devlet Bahçeli'ye karşı savunuyor olmak rüyamda bile göremeyeceğim bir şeydir.

Hadi oradan... Burası Mustafa Kemal Atatürk'ün Meclis'i. Burası Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu yer. Bizim cesetlerimizi çiğnemeden bu cani, Meclis'e giremez."

İdam ipi fırlattı

Dervişoğlu, geçmişte MHP lideri Bahçeli'nin idam ipi attığını hatırlatarak elinde tuttuğu idam ipini yere fırlattı. Dervişoğlu, "Bahçeli 'Ben asamadım, sen as' demişti. Madem ki milattır, o zaman onun da bir hatırası olsun. Bu büyük milletin anılarını yok ettiniz. Bu büyük milletin geleceğini katlettiniz. Al şimdi bu ipi baş köşede başının ucuna as" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özgür Özel'e tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de tepki gösteren Dervişoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın günlerdir, haftalardır havaya bakıp ıslık çalması ve bugün bölücübaşına imtiyaz yarışında 'ben de varım' hezeyanı lanet okunacak bir iktidar hırsıdır. Devlet Bahçeli’ye verdiği cevaba bakın, el yükseltiyormuş... Türkiye kumar masası mıdır?" diye konuştu.

Dervişoğlu, "Ahlak ve vicdanını yitirmiş bu iktidar, akıl ve izanını yitirmiş ortağı, vatan toprağını gezmek için icazet bekleyen sözde ana muhalefet artık bizler için yok hükmündedir" dedi.