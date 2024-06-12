İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan normalleşme sürecine tepki, ekonomi yönetimine eleştiri

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada iktidarla muhalefet arasındaki normalleşme adımlarını eleştirdi. Dervişoğlu, "'Normalleşme alana, Yeni Anayasa bedava' diye, vapurda tarak satan işportacılar gibi bağırıp duruyorlar. Gerçeklerin farkındayız" dedi.

Dervişoğlu, "İYİ Parti'de, bin odasında bin fitne mumu yanan ve sarayın karanlık dehlizlerinden çıkan sözde bir siyasete yer yoktur. Bizim siyasetimizde, tutulacak tek el, milletimizin nasırlı elleridir" ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek'e seslendi: Asgari ücrete ve emekli maaşlarına zam yapmamanın haklı bir gerekçesi var mı?

Ekonomiye yönelik de eleştirilerde bulunan Dervişoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e seslenerek, "Emeklinin, asgari ücretlinin, diplomalı işsizin ve ev hanımının yaşadığı sıkıntıları dinle. Sonra kendi vicdanına sor. Asgari ücrete ve emekli maaşlarına zam yapmamanın haklı bir gerekçesi var mı?" diye konuştu.

Dervişoğlu, şunları söyledi:

İYİ Parti kurulduğundan beri Türkiye'de dinamikler değişmeye başladı. Bu değişim, milyonlarca insanın talep ve itirazlarının İYİ Parti çatısı altında birleşmesiyle somutlaştı. İYİ Parti, toplumun geniş kesimlerinden gelen bu talepleri temsil etme gücünü artırarak sürdürüyor.

Partimizin mücadelesi, yerel değerlerimizi kendi çıkarları için kullananlar, doğal kaynaklarımızı savaş ganimeti gibi görenler ve şehirlerimizi beton yığınlarına çevirenlerle. İnanıyorum ki birlikte zafer kazanabiliriz, çünkü zafer, birçok kalbin birleşmesidir.

'Normalleşme alana, Yeni Anayasa bedava' diye bağırıp duruyorlar

Haftalardır bu kürsüden Erdoğan'ın gündemi saptırma taktiklerini ele alıyoruz. Bu taktikler, gerçek sorunların konuşulmadığı ve çözülmediği sürece toplumumuzun daha yoksul ve daha adaletsiz koşullara sürüklenmesine neden oluyor. En göze çarpan gündem maddesi ise sözde 'normalleşme' sürecidir.

Hatta öyle ki 'Normalleşme alana, Yeni Anayasa bedava' diye, vapurda tarak satan işportacılar gibi bağırıp duruyorlar. Gerçeklerin farkındayız. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, nam-ı diğer, 'Tek adamın borazan müdürlüğü' eliyle, davulla zurnayla ilan edilen şeylerin neye hizmet ettiğini de bilmekteyiz.

Karşısında durduğumuz mesela yolsuzluğun, yoksuzluğun, kimliksizleştirmenin tek adam sisteminin kendisinedir. Her türlü dayatmaya ve üzerimizde oynanan oyunlara rağmen bu ucube nizama başkaldırıyoruz. Vefayı boza sanıp içenlere de onlara eşlik eden şıracılara da kesinlikle ihtiyacımız yok. İktidar ve yandaşlarının bol kepçeyle dağıttığı uslu çocuk şırasını da asla içmeyeceğiz.

İYİ Parti'de bin odasında bin fitne mumu yanan ve sarayın karanlık dehlizlerinden çıkan sözde bir siyasete yer yoktur

Herkes emin olsun ki bu rozeti onuruyla taşıyanlar, milletin vekili olduğunu bir saniye bile unutmayanlardır. Ve bu rozeti şerefiyle taşıyanların, imza attığı hiçbir kalemden, şer ve musibet peydah olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır. Bizim siyasete bakışımız şudur; Nasıl ki hukukta normlar hiyerarşisi varsa, siyasette de çıkarlar ve vicdanlar hiyerarşisi vardır. Bu hiyerarşinin en tepesinde ise, milletin ortak çıkarı ve ortak vicdanı yer alır. Bunun dışındaki bütün meseleler de, onun altında yer alırlar. Devletin varlığı, millettin varlığı ve istiklaliyle bir bütündür. Müştereken deruhte ettiğimiz devlet görevinin anlamı da, bu şarta, yani milletle olan ahde tabidir.

Bu ahitle de, iki vebali omuzlayacağınıza dair büyük bir söz vermiş olursunuz. Bir yükünüz, milletin oyunun vebalidir. Bir yükünüz ise, milletin güveninin vebalidir. Ve o taşınan yükler bırakılırsa, o yol artık siyaset yolu değildir. İsmi veya şekli ne olursa olsun, şahsi ikbal ve istikbal yoludur. Ve tarih maalesef ki, şahsi emellerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle birleştirenlerle, bunu da bir şekilde izah etmeye çalışanlarla doludur. İYİ Parti'de, bin odasında bin fitne mumu yanan ve sarayın karanlık dehlizlerinden çıkan sözde bir siyasete yer yoktur. Bizim siyasetimizde, tutulacak tek el, milletimizin nasırlı elleridir.

Erdoğan ile Ayşe Ateş'in görüşmesi

Ateş ailesinin bu bayramı, adaletin gölgesi olmadan geçirdiği son bayram olmasını içtenlikle umuyorum. Erdoğan, Ayşe Ateş ile yaptığın görüşmede, dünya lideri olduğun makamın ve her yargı sürecine müdahale edebilme yetkinin gölgesinde dilerim ki 'Evet, ben bu ülkenin tek adamıyım, cumhurbaşkanıyım ama katillere dokunamıyorum' dememişsindir. O kızların hallerini sorarken, babalarının ölüm sebebini bile açıklayamayan, adı iddianame fakat içeriği ibraname olan bir kağıt yığını olduğunu düşünmeli ve bu vebalin altından nasıl kalkacağını idrak etmelisin.

Asgari ücrete ve emekli maaşlarına zam yapmamanın haklı bir gerekçesi var mı?

Yeni ekonomi modeli denen, ama aslında eski ve köhnemiş bir yönetim anlayışının izdüşümü olan bu model yüzünden, Merkez Bankası 818 milyar TL zarar etti. Nereye gitti bu paralar? Sanayi yatırımlarına mı? Gençlere teşvike mi? Yoksa tarımsal desteklere mi? Hepsi Kur Korumalı Mevduat sistemine gitti. Bundan sonra da dövize en yüksek faiz veren ülke olduğumuz için yine spekülatörlere ve yabancı fonlara gidecek.

Mehmet Şimşek; İngiliz finans sermayesinin çıkarlarını kendi vatandaşlarının çıkarlarına tercih ediyorsun. Soho caddelerinde dolaştığın kadar, bir kez olsun halkın arasında yer al. Emeklinin, asgari ücretlinin, diplomalı işsizin ve ev hanımının yaşadığı sıkıntıları dinle. Sonra kendi vicdanına sor. Asgari ücrete ve emekli maaşlarına zam yapmamanın haklı bir gerekçesi var mı?

Diyanet de sağ olsun, Müslüman kardeşini hep düşünür. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlarımıza, 'Biz kurbanı başka ülkelerde keselim, Sen de kendin gidemiyorsun ama sayemizde bari ibadetini yurt dışında yap' diyor. Makam araçlarından ve ilmi gezilerden asla taviz vermeyen Diyanet diyor ki; 'Parayı bize verin, zaten kimse size vize de vermez, senin de ete ihtiyacın yok gibi istihareye yat, belki rüyanda görürsün.'

Bayram ikramiyesi tepkisi

Vatandaşına hak diye değil, lütuf diye dağıttığı bayram ikramiyesi 3.000 TL. İkramiyelerin yatacağı tarihler 12-13-14 Haziran; Bayram ise ayın 16’sı; ortalama küçükbaş 12.500 lira. Koç 15.000 lira. Büyükbaş hisse 25.000 lira.

Vatandaşımız, Bu ikramiye ile küçükbaşın dörtte birini, büyükbaşın ise sekizde birini alabiliyor. Dinimize göre büyükbaş hayvana yedi kişi dahil olabiliyorken. Erdoğan Türkiye’sinde 8 emekli bir araya gelip bir kurbanın yedide bir hissesini karşılayamıyor.