İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan "Zafer Partisi ile ittifak" iddiasına açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, gençlerin sosyal medya üzerinden yönelttiği soruları yanıtladı. "'Zafer Partisi ve İYİ Parti birlikte yol yürüyecek' yönünde bir açıklamanız oldu. Ümit Özdağ, CHP'nin Mansur Yavaş'ı aday göstermesi durumunda destekleyeceklerini ifade etti. Siz de bu görüşe katılıyor musunuz" sorusu üzerine Dervişoğlu, şunları söyledi:

“Benim böyle bir cümlem yok. Her konunun zamanı gelince konuşulmasından yanayım. İttifaklarla alakalı bir konu görüşülecekse, seçim takviminin belirlenmiş olması gerekir. Bir şeyi önceden söyleyince ya da zamanından önce dile getirince, farklı farklı şeylerle uğraşmak durumunda kalıyorsunuz.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir cumhurbaşkanı adayı belirlendi ama o adayın akıbetiyle ilgili Türkiye'de yaşananların ne olduğunu hep birlikte görüyoruz. Dolayısıyla arkadaşın sorusunda ifade ettiği türden bir hüküm cümlesi kurmadım.

Türk milletini birleştirmek gibi bir misyonumun olduğunu gittiğim her yerde ifade ediyor ve cumhurbaşkanlığı seçiminde nasıl bir tavır sergileyeceğimizi de zamanı gelince yetkili kurullarımızda istişare ederek belirleyeceğimiz söylüyorum.

Zamanından önce tartışılan birtakım konuların Türkiye'nin gerçek gündemini öteleme riskini de beraberinde getirdiğini dile getiriyorum. Buna çok özen göstermemiz gerekir. Çünkü ileride yapacaklarımızın işaretlerini bugünden verince bazılarının iştahını kabartıyorsunuz. Bu konuda çok hassas davranmak gerekir.”

İYİ Parti’ye bir misyon yüklenmeye çalışıldığını savunan Dervişoğlu, “Bizi dar bir alanda tutmayı hesaplayan bir siyaset mühendisliği tarafı da var işin. Toplumun bütün kesimlerini birleştirerek, müşterek bir akıl inşasına ihtiyaç duyulduğu kanaatini taşıyorum” değerlendirmesini yaptı.