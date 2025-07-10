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İYİ Parti lideri Dervişoğlu'nun Silivri ziyareti ertelendi

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Silivri'de Ekrem İmamoğlu, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü Ali Sukas ve Gazeteci Fatih Altaylı'yı ziyaret edecekti. İYİ Parti, ziyaretin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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İYİ Parti lideri Dervişoğlu'nun Silivri ziyareti ertelendi
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun Silivri (Marmara) Cezaevi’ne yapacağı ziyaret ertelendi.

Dervişoğlu’nun, tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü Ali Sukas ve gazeteci Fatih Altaylı’yı ziyaret etmesi planlanıyordu.

İYİ Parti’den sabah saatlerinde yapılan açıklamada, ziyaretin ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu. Açıklamada, “İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun Silivri ziyareti ileri bir tarihe ertelenmiştir” denildi.

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