  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu ameliyat oldu
Takip Et

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu ameliyat oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, tendon sıkışması nedeniyle Ankara'da ameliyat oldu. Dervişoğlu başarılı geçen operasyon sonrası bir gün dinlendikten sonra çalışmalarına devam etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu ameliyat oldu
Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, elinde tendon sıkışması nedeniyle geçtiğimiz gün Ankara Sanatoryum Devlet Hastanesinde bıçak altına yattı.

Halk TV'nin haberine göre başarılı geçen operasyon sonrasında Dervişoğlu’nun bir gün dinlendikten sonra da genel merkezdeki çalışmalarına devam ettiği, 30 Ağustos programlarına katılacağı ve aynı gün akşam belediye festivaline katılmak üzere de Mersin’e gideceği belirtildi.

İYİ Parti'den 3 ismi partiye geri döndürme hazırlığı! Dervişoğlu imzalı mektup gönderilecekİYİ Parti'den 3 ismi partiye geri döndürme hazırlığı! Dervişoğlu imzalı mektup gönderilecekGündem

 

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan istifa edenlere çağrıİYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan istifa edenlere çağrıGündem

 

Gündem
Cumhurbaşkanı yardımcısı mı olacak? Mansur Yavaş yanıt verdi
Cumhurbaşkanı yardımcısı mı olacak? Yavaş yanıt verdi
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Cantimur: Deprem bölgesinde vergi mükellefleri için gereken adımlar atılacak
Bakan Yardımcısı Cantimur: Gereken adımlar atılacak
Ekrem İmamoğlu: Bu hazırlık bir iktidar hazırlığıdır
İmamoğlu: Bu hazırlık bir iktidar hazırlığıdır
Özgür Özel: O fotoğrafın utancını tarih önünde not ediyorum
Özel: O fotoğrafın utancını tarih önünde not ediyorum
Bakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşıyla ortak toplantıda konuştu: 'Bölgesel barış' mesajı verildi
Bakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşıyla ortak toplantıda konuştu: 'Bölgesel barış' mesajı verildi
Bakan Uraloğlu duyurdu: Trabzon'da yapılacak yeni havalimanının yeri belli oldu
Bakan Uraloğlu duyurdu: Trabzon'da yapılacak yeni havalimanının yeri belli oldu