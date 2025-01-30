İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Ümit Özdağ'ı ziyaret edecek
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret edecek.
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 30 Ocak Perşembe günü (bugün) saat 13.00'te, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı ziyaret edecek.
Zafer Partisi lideri Özdağ, 21 Ocak’ta hakkında yürütülen soruşturma kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlamasıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti.
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