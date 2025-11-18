  1. Ekonomim
İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan Bahçeli’nin İmralı çıkışına yanıt: Salın gitsin!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis'teki grup toplantısında İmralı'ya heyet gitmesine yönelik tartışmalara "Alırım yanıma üç arkadaşımı İmralı'ya gitmekten imtina etmem" ifadelerini kullanmasına İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt geldi. Dervişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Salın gitsin" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, süreç komisyonunun olası İmralı ziyaretine ilişkin tartışmalar hakkında, "İmralı'ya gidilmesine ayak sürülmesinin bir manası yoktur. Hiç kimse bu ziyarete yanaşmayacaksa alırım yanıma üç arkadaşımı İmralı’ya gitmekten gocunmam, bir masa başında yüz yüze gelmekten imtina etmem" ifadelerini kullandı.

Devamında grup toplantısında bulunanlara hitaben Bahçeli, "Milletvekili arkadaşlarıma, dava arkadaşlarıma, burayı şereflendiren dava insanlarımıza sesleniyorum, İmralı’ya gitmeme izin veriyor musunuz?" diye sordu. Sorunun ardından grup sıralarından alkış yükseldi, Bahçeli "Sağ olun" diyerek karşılık verdi.

Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye tek cümleli yanıt

Bahçeli'nin "İmralı'ya gitmekten imtina etmem" ifadelerini kullanmasına İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt geldi. Dervişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Salın gitsin" dedi.

Geçtiğimiz haftalarda partisinin grup toplantısında konuşan Dervişoğlu, Bahçeli’ye yönelik, “İlk ağızdan ve ilk elden verilen mesajlar faydalı olacakmış. Yahu sen olmuşsun İmralı, etrafındaki alkış ekibi de Kandil. Siz varken Apo’ya, PKK’ya ne gerek var? Bindirin onu İmralı feribotuna” ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli de Dervişoğlu’nun “Siz varken PKK’ya gerek yok” sözlerine grup toplantısında yanıt vermişti. Dervişoğlu’na “devşirilmiş aslan yavrusu” diyen Bahçeli “Karşımda ciddiye alınacak bir insan sureti, dikkatle inceleyeceğim bir cümle düzeneği kesinlikle göremiyorum” demişti.

