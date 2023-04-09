İYİ Parti milletvekili aday listeleri belli oldu
İYİ Parti'de 28. Dönem Milletvekili Seçimi aday belirleme süreci bitti. İYİ Parti milletvekili adayları ne zaman açıklanacak? Millet İttifakı'nda kimler CHP'nin listesinden aday? Sürpriz isimler...
İYİ Parti milletvekili aday listeleri tamamlandı. Genel Başkan Meral Akşener'in onayından geçen listeler YSK'ya sunuldu. Resmi açıklama yapılması bekleniyor.
İYİ Parti'nin 28. dönem milletvekilleri aday listesi; İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır ve İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat tarafından saat 14.00'te Yüksek Seçim Kurulu'na sunuldu.
İYİ Parti milletvekili aday listesi
Ayyüce Türkeş - Adana 1'inci sıra
Bilal Bilici - Adana 2'nci sıra
Ece Güner - İstanbul 2. Bölge 4'üncü sıra
Seyithan İzsiz - İstanbul 3. Bölge 2'nci sıra
Buğra Kavuncu - İstanbul 2. Bölge 1'inci sıra
Ahmet Eşref Fakıbaba - Ankara 1. Bölge 2'nci sıra
Küşat Zorlu - Ankara 2. Bölge 2'nci sıra
Turhan Çömez - Balıkesir 1'inci sıra
Ahmet Yetim - Şanlıurfa 1'inci sıra
Uğur Poyraz - Antalya 1'inci sıra
Ünal Karaman - Konya 1'inci sıra
Gökhan Zan - Hatay 2'nci sıra
Ümit Özlale - İzmir 2'nci sıra
Sevinç Atabay - Bursa 1'inci Bölge 2'nci sıra
Şenol Sunat - Manisa 1'inci sıra
İdris Naim Şahin - Ordu 1'inci sıra
Edip Safter Gaydalı - Bitlis 1'inci sıra
Lütfullah Kayalar - Yozgat 1'inci sıra
Erhan Usta - Samsun 1'inci sıra
İYİ Parti 2023 Milletvekili Aday Listesi (Tam Liste)
ADANA 1 AYYÜCE TÜRKEŞ DOKTOR
ADANA 2 BİLAL BİLİCİ YÖNETİCİ
ADANA 3 GÖKTÜRK BOYVADAOĞLU ÇİFTÇİ
ADANA 4 MEHMET SERTAÇ DURAK İŞ ADAMI
ADANA 5 ŞULE GÖK TÜDEŞ AKADEMİSYEN
ADANA 6 REMZİ OĞUZ YILMAZ ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
ADANA 7 BURAK YİĞENOĞLU DOKTOR
ADANA 8 İSA AYANOĞLU AVUKAT
ADANA 9 BAHADIR CEYHANLI İŞ ADAMI
ADANA 10 ERDİNÇ ANTEPÜZÜMÜ İŞ ADAMI
ADANA 11 NİHAL AĞCA ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
ADANA 12 ERKAN CAN İŞ ADAMI
ADANA 13 ERCAN ATALAY DOKTOR
ADANA 14 SİNEM ULUDAMAR İŞ KADINI
ADANA 15 HÜLYA AKKÖZ ÖĞRETMEN
ADIYAMAN 1
ADIYAMAN 2
ADIYAMAN 3
ADIYAMAN 4
ADIYAMAN 5
AFYONKARAHİSAR 1 HAKAN ŞEREF OLGUN AVUKAT
AFYONKARAHİSAR 2 MUSTAFA ENİS ARABACI İŞ ADAMI
AFYONKARAHİSAR 3 SAFFET ACAR İŞ ADAMI
AFYONKARAHİSAR 4 OKŞAN ULUSOY EFE ECZACI
AFYONKARAHİSAR 5 GÖNÜL AR GÜNGÖR AVUKAT
AFYONKARAHİSAR 6 İBRAHİM ACAR İŞ ADAMI
AĞRI 1 ÖZHAN KOÇİNTAR İŞ ADAMI
AĞRI 2 METİN AYDEMİR YÖNETİCİ
AĞRI 3 KENAN KAÇMAZ AVUKAT
AĞRI 4 ÇAĞDAŞ ÇELİK AVUKAT
AMASYA 1 İBRAHİM MERMER İŞ ADAMI
AMASYA 2 MEHMET KİP E. ASKER
AMASYA 3 HİKMET RUŞEN MENEKŞE ÖĞRETMEN
ANKARA-1 1 KORAY AYDIN POLİTİKACI
ANKARA-1 2 AHMET EŞREF FAKIBABA DOKTOR
ANKARA-1 3 KEVSER OFLUOĞLU EMEKLİ ASKER
ANKARA-1 4 YETKİN ÖZTÜRK SERBEST MESLEK
ANKARA-1 5 MİNE BAŞ AVUKAT
ANKARA-1 6 BURÇİN ÇİÇEK MÜHENDİS
ANKARA-1 7 METEHAN ERDEM İŞ ADAMI
ANKARA-1 8 OSMAN TOPAL İŞ ADAMI
ANKARA-1 9 ONUR HONDOROĞLU MÜHENDİS
ANKARA-1 10 ECE ÖZEN AKAN DANIŞMAN
ANKARA-1 11 AHMET ALTIPARMAK ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
ANKARA-1 12 AHMET ERENOĞLU AVUKAT
ANKARA-1 13 MUHAMMET ECEL DİĞER
ANKARA-2 1 ADNAN BEKER YÖNETİCİ
ANKARA-2 2 SEDAT AKSAKALLI AVUKAT
ANKARA-2 3 UĞURHAN FERUDUN BERAT TİRYAKİ İŞ ADAMI
ANKARA-2 4 FATMA ÖZKAN ECZACI
ANKARA-2 5 MUHARREM BEŞİR EMEKLİ
ANKARA-2 6 RAMAZAN DEĞERLİ İSTATİSTİKÇİ
ANKARA-2 7 ERDOĞAN YILDIRIM İŞ ADAMI
ANKARA-2 8 FATMA GÜLÜMSER BİROL DİĞER
ANKARA-2 9 NADİR ÇETİNKAYA SERBEST MESLEK
ANKARA-2 10 ÖZCAN DAĞGEÇ İŞ ADAMI
ANKARA-2 11 ELMAS YAĞMUR ÖĞRETMEN
ANKARA-3 1 YÜKSEL ARSLAN ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
ANKARA-3 2 KÜRŞAD ZORLU AKADEMİSYEN
ANKARA-3 3 FATİH KOCA İŞ ADAMI
ANKARA-3 4 SEVİN ÇAĞLAYAN AVUKAT
ANKARA-3 5 TAMER KAYAALP MÜHENDİS
ANKARA-3 6 SERDAR SARGIN DOKTOR
ANKARA-3 7 MEHMET ARSLAN ÖĞRETMEN
ANKARA-3 8 KADRİYE ÜNLER AVUKAT
ANKARA-3 9 BERNA ŞAHİN DİŞ HEKİMİ
ANKARA-3 10 SEVGİ YALAV ÖĞRETMEN
ANKARA-3 11 MUSTAFA TOLGA ÖZTÜRK AVUKAT
ANKARA-3 12 MEHTAP DEMİRHAN ÖZDEMİR AVUKAT
ANTALYA 1 UĞUR POYRAZ AVUKAT
ANTALYA 2 AYKUT KAYA İŞ ADAMI
ANTALYA 3 ALİ ADNAN KAYA SİGORTACI
ANTALYA 4 AYŞEN KURT İŞ KADINI
ANTALYA 5 SERKAN TETİK İŞ ADAMI
ANTALYA 6 İLHAMİ OKUDAN MÜHENDİS
ANTALYA 7 MEHMET BAŞARAN İŞ ADAMI
ANTALYA 8 NESRİN ÜNAL DOKTOR
ANTALYA 9 MUSA ERTUĞAN İŞ ADAMI
ANTALYA 10 MESUT YILMAZ ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
ANTALYA 11 DURMUŞ KAPLAN DİYETİSYEN
ANTALYA 12 ARİF KOCABIYIK GAZETECİ
ANTALYA 13 BAŞAK KARATAŞ AVUKAT
ANTALYA 14 DURMUŞ ALİ ARSLAN E. KAMU ÇALIŞANI
ANTALYA 15 NEŞE TOKER DOKTOR
ANTALYA 16 LEVENT ÖZDEMİR İŞ ADAMI
ANTALYA 17 HATİCE AVCI MUHASEBECİ
ARTVİN 1 HAMZA GEZMİŞ YÖNETİCİ
ARTVİN 2 HÜSEYİN IŞIK AKADEMİSYEN
AYDIN 1 ÖMER KARAKAŞ İŞ ADAMI
AYDIN 2 AHMET ERTÜRK MÜHENDİS
AYDIN 3 TUĞÇE CANPOLAT YILMAZ ÇİFTÇİ
AYDIN 4 ERHAN ALGAN EMEKLİ
AYDIN 5 SEMRA YÜCEL İŞ KADINI
AYDIN 6 FEVZİ KÖSE MÜHENDİS
AYDIN 7 CEMAL SARI EĞİTMEN
AYDIN 8 PINAR ÖNCER AVUKAT
BALIKESİR 1 TURHAN ÇÖMEZ DOKTOR
BALIKESİR 2 ÖZLEM URAL İŞ KADINI
BALIKESİR 3 NEDİM TUNA MÜHENDİS
BALIKESİR 4 KAMİL GÜLTEKİN ÖZTÜRK İŞ ADAMI
BALIKESİR 5 NİLGÜN BAŞARAN ECZACI
BALIKESİR 6 MUSTAFA LEMİ AYTEKİN İŞ ADAMI
BALIKESİR 7 METİN ÖZGÜR EMEKLİ
BALIKESİR 8 KEMAL GİRGİN ÖĞRETMEN
BALIKESİR 9 MEHMET ÇALIK DİŞ HEKİMİ - DİĞER DEMİŞ
BİLECİK 1 HALİL AYDOĞDU ÖĞRETMEN
BİLECİK 2 EREN GÜVEN DİĞER
BİNGÖL 1 HASAN KIZILBOĞA İŞ ADAMI
BİNGÖL 2 SEMA TANİN ÖĞRETMEN
BİNGÖL 3 AHMET ARPA EMEKLİ
BİTLİS 1 EDİP SAFTER GAYDALI İŞ ADAMI
BİTLİS 2 LEVENT NASIR AVUKAT
BİTLİS 3 MAŞALLAH ASLAN ÖĞRETMEN
BOLU 1 AHMET ÖRNEKBAŞ İŞ ADAMI
BOLU 2 İRFAN BAYAR EMEKLİ POLİS
BOLU 3 SUAT ORHAN İŞ ADAMI
BURDUR 1 FARUK ERKAN İŞ ADAMI
BURDUR 2 SAFA SÖNMEZ İŞ ADAMI
BURDUR 3 MEHMET YAVAŞ İŞ ADAMI
BURSA-1 1 YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU ÖĞRETMEN
BURSA-1 2 SEVİNÇ ATABAY ÖĞRETMEN
BURSA-1 3 YÜKSEL YILMAZ İŞLETMECİ
BURSA-1 4 ŞEYDA ŞAHİN AVUKAT
BURSA-1 5 YAHYA BAHADIR DOKTOR
BURSA-1 6 BİRGÜL YILDIZ GÜNAY SOSYAL BİLİMCİ
BURSA-1 7 RESÜL KAPLAN MÜHENDİS
BURSA-1 8 ÖZGÜR ŞİMŞEK MÜHENDİS
BURSA-1 9 EVREN ŞAHİN DOKTOR
BURSA-1 10 FEYZA TEMEL ÖĞRETMEN
BURSA-2 1 HASAN TOKTAŞ MÜHENDİS
BURSA-2 2 İBRAHİM ALAGÖZ İŞ ADAMI
BURSA-2 3 ORHAN ÖZER YÖNETİCİ
BURSA-2 4 SERMİN CAN ÖZENSOY MÜHENDİS
BURSA-2 5 ERDAL AY İŞLETMECİ
BURSA-2 6 HATİCE DENİZ EMEKLİ
BURSA-2 7 ZAFER MİLLİ KİMYAGER
BURSA-2 8 OSMAN ATALAY AKMAN AVUKAT
BURSA-2 9 ENVER YENİÇERİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
BURSA-2 10 DİLEK DURAK YÖNETİCİ
ÇANAKKALE 1 RIDVAN UZ İŞ ADAMI
ÇANAKKALE 2 CENGİZ YALÇIN SİGORTACI
ÇANAKKALE 3 ZİŞAN ÖZAYDIN AVUKAT
ÇANAKKALE 4 MEVLÜT İNANÇ ESNAF
ÇANKIRI 1 MEHMET ALİ KARAMEMİŞ İŞ ADAMI
ÇANKIRI 2 OYA YAKIN BANKACI
ÇORUM 1
ÇORUM 2
ÇORUM 3
ÇORUM 4
DENİZLİ 1 YASİN ÖZTÜRK MÜHENDİS
DENİZLİ 2 İBRAHİM ŞENEL MİMAR
DENİZLİ 3 KADİR TATIK BANKACI
DENİZLİ 4 ŞEBNEM BABABALIM YAĞCI KİMYAGER
DENİZLİ 5 UĞUR ÇİZMECİOĞLU AVUKAT
DENİZLİ 6 VEYSEL KARAÇOR ÖĞRETMEN
DENİZLİ 7 NAZLI YAŞATÜRK AVUKAT
DİYARBAKIR 1 VEJDİN ENSARİOĞLU İŞ ADAMI
DİYARBAKIR 2 MUSTAFA ŞENAY CANORUÇ AVUKAT
DİYARBAKIR 3 ERDAL YILMAZ YÖNETİCİ
DİYARBAKIR 4 HÜSEYİN GÜRAN ÇİFTÇİ
DİYARBAKIR 5 SEÇİL AKIN DİĞER
DİYARBAKIR 6 MEHMET EMİN EKİN İŞ ADAMI
DİYARBAKIR 7 AHMET BAŞARİ DİĞER
DİYARBAKIR 8 KENAN KAYA SOSYAL BİLİMCİ
DİYARBAKIR 9 EMRULLAH ÇERİ YÖNETİCİ
DİYARBAKIR 10 YAKUP ÖZKAYA İŞ ADAMI
DİYARBAKIR 11 NAZIM KAYA İŞ ADAMI
DİYARBAKIR 12 ERKAN YILMAZ MUHASEBECİ
EDİRNE 1 MEHMET AKALIN AKADEMİSYEN
EDİRNE 2 DİLEK KIRMIZI DİĞER
EDİRNE 3 HASAN HAKAN ŞAHİN ÖĞRETMEN
EDİRNE 4 HÜSEYİN ERKİN MÜHENDİS
ELAZIĞ 1 İRFAN SÖNMEZ AVUKAT
ELAZIĞ 2 YÜKSEL ERCAN DİĞER
ELAZIĞ 3 ABDULKERİM EFLATUN E.KAMU ÇALIŞANI
ELAZIĞ 4 ŞENAY ALADAĞ DEMİREL İŞ KADINI
ELAZIĞ 5 NAHİT BAYKARA ARAŞTIRMACI
ERZİNCAN 1
ERZİNCAN 2
ERZURUM 1 ZEKAİ KAYA ÖĞRETMEN
ERZURUM 2 MELİH KIRKPINAR İŞ ADAMI
ERZURUM 3 FATMA CANAN UÇAR ECZACI
ERZURUM 4 FATİH ARAS DOKTOR
ERZURUM 5 FATİH KARATAŞ İŞ ADAMI
ERZURUM 6 ESRA AKPINAR DİĞER
ESKİŞEHİR 1 İDRİS NEBİ HATİPOĞLU İŞ ADAMI
ESKİŞEHİR 2 ÖZLEM AYRANCI ECZACI
ESKİŞEHİR 3 MELİH AYDIN İŞ ADAMI
ESKİŞEHİR 4 ÖMER İBRAHİM SAYIN İŞ ADAMI
ESKİŞEHİR 5 HAKAN KAYMAK İŞ ADAMI
ESKİŞEHİR 6 YAĞMUR GÜRSÖĞÜT İŞ KADINI
GAZİANTEP 1 MEHMET MUSTAFA GÜRBAN İŞ ADAMI
GAZİANTEP 2 MEHMET AY İŞ ADAMI
GAZİANTEP 3 MEHMET ÖZBERK İŞ ADAMI
GAZİANTEP 4 MEDİNE İLAY YILDIRIM MÜHENDİS
GAZİANTEP 5 MUSTAFA ALTUNBAŞ İŞ ADAMI
GAZİANTEP 6 MEHMET MURAT YAPRAK İŞ ADAMI
GAZİANTEP 7 MESUT NİZİPLİOĞLU MÜŞAVİR
GAZİANTEP 8 SEMA ALBAYRAM İŞ KADINI
GAZİANTEP 9 MEHMET ALİ YILDIRIM İŞ ADAMI
GAZİANTEP 10 TİBET EKİNCİ İŞ ADAMI
GAZİANTEP 11 OKTAY İYİSARAÇ İŞLETMECİ
GAZİANTEP 12 NERMİN TUZCU İŞ KADINI
GAZİANTEP 13 HASAN ALPDOĞAN MÜHENDİS
GAZİANTEP 14 ABUBEKİR TEK İŞ ADAMI
GİRESUN 1 ÜNZİLE YÜKSEL AVUKAT
GİRESUN 2 HAKAN BEKTAŞ AKADEMİSYEN
GİRESUN 3 KAYA YILDIZ ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
GİRESUN 4 MUSTAFA DİZDAR ÖĞRETMEN
GÜMÜŞHANE 1 MUZAFFER ALTIPARMAK İŞ ADAMI
GÜMÜŞHANE 2 BEDRİ AĞAÇ E. ASKER
HAKKARİ 1
HAKKARİ 2
HAKKARİ 3
HATAY 1 ADNAN ŞEFİK ÇİRKİN DİĞER
HATAY 2 GÖKHAN ZAN SPOR ADAMI
HATAY 3 GÜLÜMSER CEYLAN KÖLE AVUKAT
HATAY 4 SARPER DAVUT MÜHENDİS
HATAY 5 İLYAS UYGUR MÜŞAVİR
HATAY 6 MEHMET OĞUZ TURAN VETERİNER
HATAY 7 AYLİN ANIL ARSLAN DOKTOR
HATAY 8 OSMAN AĞCA E.ASKER
HATAY 9 ÇAĞATAY KARAMANOĞLU İŞ ADAMI
HATAY 10 MUHAMMET MUSTAFA BALCI MÜHENDİS
HATAY 11 TUNA EBRU ÖZDEMİR SERBEST MESLEK
ISPARTA 1 AYLİN CESUR DOKTOR
ISPARTA 2 TİMUÇİN KODAMAN AKADEMİSYEN
ISPARTA 3 İSMET YILMAZ EMEKLİ
ISPARTA 4 FARUK TORUN EMEKLİ
MERSİN 1 BURHANETTİN KOCAMAZ MÜHENDİS
MERSİN 2 AYDIN ENES SEYDANLIOĞLU ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
MERSİN 3 ALİ ER ÇİFTÇİ
MERSİN 4 ESRA KAHRAMAN DANIŞMAN
MERSİN 5 ÖZER ÖZEL İŞ ADAMI
MERSİN 6 MEHMET TURGUT DOKTOR
MERSİN 7 YÜKSEL ÇELİK E. ASKER
MERSİN 8 ESİN ERKOÇ MİMAR
MERSİN 9 ALİ RIZA ÖZDENİZ DOKTOR
MERSİN 10 MEHMET TÜRE EMEKLİ
MERSİN 11 MEHMET YUNUS SEVEN DOKTOR
MERSİN 12 MUSTAFA ATEŞ AVUKAT
MERSİN 13 HİLAL USTA DANIŞMAN
İSTANBUL-1 1 NİMET ÖZDEMİR İŞ KADINI
İSTANBUL-1 2 BURAK AKBURAK İŞ ADAMI
İSTANBUL-1 3 MUSTAFA CİHAN PAÇACI EKONOMİST
İSTANBUL-1 4 BAVER MİROĞLU İŞ ADAMI
İSTANBUL-1 5 DURSUN ÇOLAK İŞ ADAMI
İSTANBUL-1 6 TAHA ORHUN ERTÜRKMEN MAKİNE MÜHENDİSİ
İSTANBUL-1 7 ALİ COŞKUN İŞ ADAMI
İSTANBUL-1 8 EMİNE KÜÇÜKALİ MİMAR
İSTANBUL-1 9 RAŞİT EMİR SÜER İŞ ADAMI
İSTANBUL-1 10 MURAT KARAMAN DOKTOR
İSTANBUL-1 11 VEDAT BAYRAM YÖNETİCİ
İSTANBUL-1 12 YÜCEL COŞKUN İŞ ADAMI
İSTANBUL-1 13 OĞUZHAN HASAR İŞ ADAMI
İSTANBUL-1 14 HATİCE DİLRUBA OĞULCUKLU İÇ MİMAR
İSTANBUL-1 15 CEVAT SARAÇ İŞ ADAMI
İSTANBUL-1 16 YÜCEL AYDIN İŞ ADAMI
İSTANBUL-1 17 MERAL ALEMDAR AVUKAT
İSTANBUL-1 18 AHMET ÇELEBİ EMEKLİ
İSTANBUL-1 19 AHMET SELÇUK CAN AKADEMİSYEN
İSTANBUL-1 20 İHSAN ÖNDER ALBAYRAK DOKTOR
İSTANBUL-1 21 AYSEL KIRALİ MÜHENDİS
İSTANBUL-1 22 HÜLYA ARICI POLİTİKACI
İSTANBUL-1 23 UĞUR HÜSEYİN HASANÇEBİ İŞ ADAMI
İSTANBUL-1 24 BARIŞ TAVLAŞOĞLU ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
İSTANBUL-1 25 KADİR KÜRŞAT ARSLAN SERBEST MESLEK
İSTANBUL-1 26 BÜLENT ASLAN YÖNETİCİ
İSTANBUL-1 27 RAMAZAN UĞURAL DİĞER
İSTANBUL-1 28 MEHMET ERİŞEN İŞ ADAMI
İSTANBUL-1 29 ARİF TEVETOĞLU EKONOMİST
İSTANBUL-1 30 AYŞE KIRAÇ DİĞER
İSTANBUL-1 31 ERDAL DEMİR AVUKAT
İSTANBUL-1 32 SEDAT GÜRKAN MİMAR
İSTANBUL-1 33 SEVİM DEMİR İŞLETMECİ
İSTANBUL-1 34 CELAL MAHMUT SOLAK EMEKLİ
İSTANBUL-1 35 NAZLI YURDUSEVEN İŞ KADINI
İSTANBUL-2 1 MEHMET SATUK BUĞRA KAVUNCU İŞ ADAMI
İSTANBUL-2 2 SALİM ENSARİOĞLU İŞ ADAMI
İSTANBUL-2 3 BAHATTİN BAHADIR ERDEM AKADEMİSYEN
İSTANBUL-2 4 ECE GÜNER AVUKAT
İSTANBUL-2 5 HATİCE CEREN YILMAZ AVUKAT
İSTANBUL-2 6 HATİCE KAYALI AVUKAT
İSTANBUL-2 7 MÜJDAT ÖZTÜRK SOSYAL BİLİMCİ
İSTANBUL-2 8 MUSTAFA YAZICI MÜHENDİS
İSTANBUL-2 9 ABDULLAH ŞALCI EMEKLİ
İSTANBUL-2 10 ALİ ÇELİK İŞ ADAMI
İSTANBUL-2 11 FİSUN MEHLİKA TOCA AVUKAT
İSTANBUL-2 12 İSMET KOÇAK MAKİNE MÜHENDİSİ
İSTANBUL-2 13 ALİ AKGÜN İŞ ADAMI
İSTANBUL-2 14 ERİŞ CESUR İŞ ADAMI
İSTANBUL-2 15 BARBAROS HAYRETTİN MAHİROĞULLARI MÜHENDİS
İSTANBUL-2 16 ERHAN ÖZKAN İŞ ADAMI
İSTANBUL-2 17 BİLAL UZUN ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ
İSTANBUL-2 18 GÖKHAN KARGI İŞ ADAMI
İSTANBUL-2 19 HASAN HOŞBEN SİGORTACI
İSTANBUL-2 20 RAİF GÜLER MUHASEBECİ
İSTANBUL-2 21 ASLIHAN ELİBOL ARAŞTIRMACI
İSTANBUL-2 22 YILMAZ DAĞDELEN YÖNETİCİ
İSTANBUL-2 23 MUSTAFA ALKAN KÜÇÜKLER AVUKAT
İSTANBUL-2 24 NAZLI ASPAY ŞENER SOSYAL BİLİMCİ
İSTANBUL-2 25 AFFAN MAHMUT KEÇECİ EMEKLİ
İSTANBUL-2 26 ARZU BAŞKAN YAYINCI
İSTANBUL-2 27 ÖMER LÜTFİ ÖZENÇ E. KAMU ÇALIŞANI
İSTANBUL-3 1 ERSİN BEYAZ MİMAR
İSTANBUL-3 2 SEYİTHAN İZSİZ İŞ ADAMI
İSTANBUL-3 3 AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU MÜHENDİS
İSTANBUL-3 4 ŞÜKRÜ KULEYİN İŞ ADAMI
İSTANBUL-3 5 CELAL KARAPINAR EMEKLİ
İSTANBUL-3 6 HAMZA YURTSEVER AVUKAT
İSTANBUL-3 7 ALİ KIDIK GAZETECİ
İSTANBUL-3 8 MEHTAP NAZAN GÖKTAŞ YÖNETİCİ
İSTANBUL-3 9 METİN BOZKURT YÖNETİCİ
İSTANBUL-3 10 FEVZİ FATİH OĞUZ MÜHENDİS
İSTANBUL-3 11 ETHEM BAYKAL AVUKAT
İSTANBUL-3 12 ÜLKÜ AYAYDIN MÜŞAVİR
İSTANBUL-3 13 DOĞAN AVCI MÜŞAVİR
İSTANBUL-3 14 ADNAN SİNAN ÇAKIROĞLU İŞ ADAMI
İSTANBUL-3 15 AYHAN BÖLÜKBAŞI EKONOMİST
İSTANBUL-3 16 METE KOCA MÜŞAVİR
İSTANBUL-3 17 SURURİ KARABAL İŞ ADAMI
İSTANBUL-3 18 NAZMİYE İZGİN DİĞER
İSTANBUL-3 19 SEVİNÇ GÜMÜŞ ÖĞRETMEN
İSTANBUL-3 20 MEHMET ALİ UYKUR AKADEMİSYEN
İSTANBUL-3 21 ZEKİ BULGAN AVUKAT
İSTANBUL-3 22 ARZU ÖNŞEN DANIŞMAN
İSTANBUL-3 23 ŞULE AĞAÇAYAK ERSOY MÜŞAVİR
İSTANBUL-3 24 HÜRANA GÜNGÖR İÇ MİMAR
İSTANBUL-3 25 MELİHA APAYDIN AKADEMİSYEN
İSTANBUL-3 26 ARZU ŞİMŞEK ESNAF
İSTANBUL-3 27 BUSE ALBAYRAK POLİTİKACI
İSTANBUL-3 28 MERYEM TANRIVERDİ GÖKTAŞ İŞ KADINI
İSTANBUL-3 29 ATAKAN ÖZKAN DOKTOR
İSTANBUL-3 30 HASAN KAYA DOKTOR
İSTANBUL-3 31 ŞEREF TAMTÜRK İŞ ADAMI
İSTANBUL-3 32 ASİYE KÜÇÜKYILMAZ DİĞER
İSTANBUL-3 33 BURAK USTALI MÜFETTİŞ
İSTANBUL-3 34 KÜRŞAT ÖZER AKADEMİSYEN
İSTANBUL-3 35 SELMA SARICIOĞLU ÇALIŞKAN ECZACI
İSTANBUL-3 36 FİLİZ ÇELİK İŞLETMECİ
İZMİR-1 1 DURSUN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU İŞ ADAMI
İZMİR-1 2 ÜMİT ÖZLALE AKADEMİSYEN
İZMİR-1 3 ÖZTÜRK KESKİN YÖNETİCİ
İZMİR-1 4 ÜLKÜ DOĞAN AVUKAT
İZMİR-1 5 ALİ TOPÇU AVUKAT
İZMİR-1 6 FİGEN YILDIRIM MÜŞAVİR
İZMİR-1 7 LÜTFİ İLTERİŞ ÖNEY BİLİŞİM UZMANI
İZMİR-1 8 İSMAİL AYBARS AKSOY İŞ ADAMI
İZMİR-1 9 ASLAN SEZGİN AVUKAT
İZMİR-1 10 GİZEM ALBAŞ YÖNETİCİ
İZMİR-1 11 KAAN ALTINDAĞ İŞ ADAMI
İZMİR-1 12 MURAT ÇAKAR AVUKAT
İZMİR-1 13 HASAN YILDIZ E.ASKER
İZMİR-1 14 GÜLŞAH SAKAR DİĞER
İZMİR-2 1 HÜSMEN KIRKPINAR İŞ ADAMI
İZMİR-2 2 YİĞİT KARAKIŞ ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
İZMİR-2 3 ARZU YILDIRIM ÖĞRETMEN
İZMİR-2 4 TAMER CÜCÜ MÜHENDİS
İZMİR-2 5 DİNÇER IŞIKTAŞ MÜHENDİS
İZMİR-2 6 MÜJDE HARPUT APAK AVUKAT
İZMİR-2 7 MÜMİN YALÇINKAYA İŞ ADAMI
İZMİR-2 8 YELİZ ÇULHA DİŞ HEKİMİ
İZMİR-2 9 BÜLENT UYGUR DOKTOR
İZMİR-2 10 MİRAN BACGEROĞLU İŞ ADAMI
İZMİR-2 11 MUSTAFA NURİ DENİZ AKADEMİSYEN
İZMİR-2 12 NAZLI BUKET KARASU AVUKAT
İZMİR-2 13 MEHMET HALİS KÖSE ÖĞRETMEN
İZMİR-2 14 MEHMET EMİN CANTÜRK ÖĞRETMEN
KARS 1 ALPASLAN YÜCE AKADEMİSYEN
KARS 2 AYTAÇ ERMAN KESGİN DOKTOR
KARS 3 AYŞE TARLAK YILMAZ İŞ KADINI
KASTAMONU 1 AHMET KATAR İŞ ADAMI
KASTAMONU 2 METİN ATEŞ EMEKLİ
KASTAMONU 3 MUSTAFA GÜVENÇ MÜHENDİS
KAYSERİ 1 DURSUN ATAŞ DİĞER
KAYSERİ 2 ABDULLAH İLKER SUNGUR AVUKAT
KAYSERİ 3 HÜSEYİN CENGİZ GÜRBÜZ DOKTOR
KAYSERİ 4 BETÜL TOSUN İŞ KADINI
KAYSERİ 5 KAZIM YÜCEL İŞ ADAMI
KAYSERİ 6 SERAP DURMUŞ ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
KAYSERİ 7 SÜLEYMAN BOZKURT AVUKAT
KAYSERİ 8 MEHMET SEBATİ ATAMAN E.ASKER
KAYSERİ 9 SEDAT KILINÇ İŞ ADAMI
KAYSERİ 10 BELGÜZAR KILIÇ ÖĞRETMEN
KIRKLARELİ 1 TÜRKER YÖRÜKÇÜOĞLU MÜŞAVİR
KIRKLARELİ 2 SİBEL PİŞKİN AVUKAT
KIRKLARELİ 3 HİLMİ KAHRAMAN DİĞER
KIRŞEHİR 1 TURAN YILDIRIM İŞ ADAMI
KIRŞEHİR 2 ASAF KAYAOĞLU MÜHENDİS
KOCAELİ 1 LÜTFÜ TÜRKKAN İŞ ADAMI
KOCAELİ 2 ŞANBAZ YILDIZ İŞ ADAMI
KOCAELİ 3 MEHMET KAMİL ŞİRİN AVUKAT
KOCAELİ 4 PELİN FİLİZ COŞTUR TIP ÇALIŞANI
KOCAELİ 5 NESLİ GÖKÇE KONDU ÇAĞLAYAN SERBEST MESLEK
KOCAELİ 6 ALİPAŞA NAİPOĞLU ÖĞRETMEN
KOCAELİ 7 ABDULKADİR ERBAĞCI DOKTOR
KOCAELİ 8 YÜKSEL ERCAN GAZETECİ
KOCAELİ 9 ÖZHAN AŞKIN ÖZTÜRK MİMAR
KOCAELİ 10 HASAN SIR İŞ ADAMI
KOCAELİ 11 SEDA BÜYÜKKARA BANKACI
KOCAELİ 12 GÜZİN AŞKIN ALPARSLAN ATALI AVUKAT
KOCAELİ 13 AŞKIN ÖZÖN MÜHENDİS
KOCAELİ 14 SAVAŞ EMİNOĞLU MÜŞAVİR
KONYA 1 ÜNAL KARAMAN SPOR ADAMI
KONYA 2 FAHRETTİN YOKUŞ MÜŞAVİR
KONYA 3 SELİN TOZOĞLU DİĞER
KONYA 4 OSMAN FEDAİ ÖĞRETMEN
KONYA 5 SÜLEYMAN ŞENOL ECZACI
KONYA 6 YAŞAR YAMAN MÜHENDİS
KONYA 7 TOLUNAY ÖZÇELİK AVUKAT
KONYA 8 ESRA TOTAN YÖNETİCİ
KONYA 9 NURİ ÜNALAN AVUKAT
KONYA 10 ERHAN GÖKMEN İŞ ADAMI
KONYA 11 HASAN HÜSEYİN HADİMLİ AKADEMİSYEN
KONYA 12 ADNAN AYYILDIZ EMEKLİ
KONYA 13 İSMAİL AFŞAR DİĞER
KONYA 14 İBRAHİM ÇALIŞKAN SERBEST MESLEK
KONYA 15 SEMA VADİ YÖNETİCİ
KÜTAHYA 1 ORHAN ÖZATİK AKADEMİSYEN
KÜTAHYA 2 SEYDİ KARAKUŞ AKADEMİSYEN
KÜTAHYA 3 EROL ERTÜRK ÖĞRETMEN
KÜTAHYA 4 NURCAN DUYGU EĞİTMEN
KÜTAHYA 5 TANSU COŞKUN ESNAF
MALATYA 1 ŞEYHMUS GÖÇMEZ İŞ ADAMI
MALATYA 2 ATİLLA ŞAHİN MÜFETTİŞ
MALATYA 3 ELİF APOHAN AKADEMİSYEN
MALATYA 4 SELÇUK HAN MİMAR
MALATYA 5 METİN KAPIDERE BİLİM İNSANI
MALATYA 6 MENİJE NUR ÖZCAN AVUKAT
MANİSA 1 ŞENOL SUNAT AKADEMİSYEN
MANİSA 2 HASAN ERYILMAZ VETERİNER
MANİSA 3 FİLİZ TUĞÇE AYRANCI İPLİKÇİ AVUKAT
MANİSA 4 MEHMET KOÇ AVUKAT
MANİSA 5 GÜRHAN ÖZCAN DOKTOR
MANİSA 6 ORKUN ŞIKTAŞLI MÜHENDİS
MANİSA 7 ASLI ÖZ AVUKAT
MANİSA 8 KAZIM ÖZSOY E. SAVCI
MANİSA 9 BİRGÜL BOZKURT E. KAMU ÇALIŞANI
MANİSA 10 MEHMET DOĞAN MÜHENDİS
KAHRAMANMARAŞ 1 AHMET ÇABUKEL AVUKAT
KAHRAMANMARAŞ 2 NESLİHAN KOCA NERGİZ AVUKAT
KAHRAMANMARAŞ 3 ZİYA DUMLUPINAR AKADEMİSYEN
KAHRAMANMARAŞ 4 BURAK SERT MÜHENDİS
KAHRAMANMARAŞ 5 ŞEYMA AYTEMİZ ARSLANTÜRK AVUKAT
KAHRAMANMARAŞ 6 İRFAN MERT YIKAN MÜHENDİS
KAHRAMANMARAŞ 7 EMİNE LEBLEBİCİ BANKACI
KAHRAMANMARAŞ 8 SERDAL KURTOĞLU İŞ ADAMI
MARDİN 1 ENVER ABEŞ İŞLETMECİ
MARDİN 2 SONGÜL SADİOĞLU AVUKAT
MARDİN 3 ABDULLAH KARAKEÇİ SERBEST MESLEK
MARDİN 4 ABDULMUTALİP IRMAK SERBEST MESLEK
MARDİN 5 ŞEYHMUS MUSAOĞLU YATIRIM UZMANI
MARDİN 6 AZİZ ARDA UĞUR SERBEST MESLEK
MUĞLA 1 METİN ERGUN AKADEMİSYEN
MUĞLA 2 BEHÇET SAATCI EMEKLİ
MUĞLA 3 MEHMET TOSUN MÜHENDİS
MUĞLA 4 GÜLGÜN ÇOLAKOĞLU İŞ KADINI
MUĞLA 5 AYFER İLHAN ÖÇER EKONOMİST
MUĞLA 6 TULGAY HASAR EMEKLİ
MUĞLA 7 ÖMER KAYA MÜHENDİS
MUŞ 1 MÜMTAZ YAVUZ MÜHENDİS
MUŞ 2 UMUT DENİZ GÜNEYSU VETERİNER
MUŞ 3 EFEKAN KEMALOĞLU DİĞER
NEVŞEHİR 1 RASİM ARI İŞ ADAMI
NEVŞEHİR 2 MESUT ERDOĞAN AVUKAT
NEVŞEHİR 3 AYŞE GÖL MIHÇI MUHASEBECİ
NİĞDE 1 MÜMİN İNAN POLİTİKACI
NİĞDE 2 OLGUN EYTEMİŞ YÖNETİCİ
NİĞDE 3 FETDAH GÜLTEKİN ESNAF
ORDU 1 İDRİS NAİM ŞAHİN AVUKAT
ORDU 2 ONUR ŞAHİN İŞLETMECİ
ORDU 3 ÇİĞDEM ÇELENK KARAKAYA DİŞ HEKİMİ
ORDU 4 MURAT VARDAL EKONOMİST
ORDU 5 EBRU AVCI BAŞARAN AVUKAT
ORDU 6 FEYZA NUR YALÇIN ÖNER AVUKAT
RİZE 1
RİZE 2
RİZE 3
SAKARYA 1 ÜMİT DİKBAYIR İŞ ADAMI
SAKARYA 2 SELÇUK KILIÇASLAN DİĞER
SAKARYA 3 ARZU AKÇALIŞKAN ESNAF
SAKARYA 4 EDİZ SERDİP DOKUMACI AVUKAT
SAKARYA 5 DUYGU ÇETİNKAYA ACAR AVUKAT
SAKARYA 6 YUNUS AYDEMİR YÖNETİCİ
SAKARYA 7 ALPER ALPAY ECZACI
SAKARYA 8 HAKAN BAYKAL İŞ ADAMI
SAMSUN 1 ERHAN USTA EKONOMİST
SAMSUN 2 İMREN NİLAY TÜFEKÇİ İŞ KADINI
SAMSUN 3 AHMET KARKUCAK DOKTOR
SAMSUN 4 YUNUS GÜN AVUKAT
SAMSUN 5 BİRSEN ÖZTÜRK ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
SAMSUN 6 HALİL İBRAHİM YALGIN AVUKAT
SAMSUN 7 EFE AYDIN BİLİŞİM UZMANI
SAMSUN 8 UFUK GÜLŞEN MÜHENDİS
SAMSUN 9 KAZIM CAN ŞEN ESNAF
SİİRT 1 İLHAN YİĞİT ESNAF
SİİRT 2 SERVET TARDUŞ DİĞER
SİİRT 3 ABDULMECİT NAS DİĞER
SİNOP 1 YILMAZ ŞANLAN ESNAF
SİNOP 2 BAKİ TAŞKIRAN ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
SİVAS 1 CELAL DAĞGEZ MÜHENDİS
SİVAS 2 AHMET BOZDOĞAN AKADEMİSYEN
SİVAS 3 SERAP BOZPOLAT AYAN AKADEMİSYEN
SİVAS 4 MERVE YILDIZ YARAY AVUKAT
SİVAS 5 TOLGA SAY GÜVENLİK GÖREVLİSİ
TEKİRDAĞ 1 SELCAN HAMŞIOĞLU GAZETECİ
TEKİRDAĞ 2 SERTAÇ ALKAYA YÖNETİCİ
TEKİRDAĞ 3 HAZIM TAMER DODURKA AKADEMİSYEN
TEKİRDAĞ 4 ZEKİ UZUN İŞ ADAMI
TEKİRDAĞ 5 AYNUR ÇEŞMELİLER İŞLETMECİ
TEKİRDAĞ 6 ŞERAFETDİN TERZİ İŞ ADAMI
TEKİRDAĞ 7 MEHMET İLKER ATASEVER İŞ ADAMI
TEKİRDAĞ 8 CEM CAVCAR ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
TOKAT 1 FATİH DEMİRKOL İŞ ADAMI
TOKAT 2 MURAT TOYCAN SELÇUK İŞ ADAMI
TOKAT 3 ALİ KARACA ESNAF
TOKAT 4 ŞADAN İPKİN AVUKAT
TOKAT 5 MUHAMMET ALPEREN ELDEMİR EKONOMİST
TRABZON 1 YAVUZ AYDIN İŞ ADAMI
TRABZON 2 ASLAN GÜNER İŞ ADAMI
TRABZON 3 SERPİL AKÇAY AVUKAT
TRABZON 4 TAHSİN AKYÜZ ARAŞTIRMACI
TRABZON 5 AKIN ÇELİK AKADEMİSYEN
TRABZON 6 BÜLENT ARSLAN SERBEST MESLEK
TUNCELİ 1 ROZAN ALİ FAYIK YAZILIMCI
ŞANLIURFA 1 EMİN YETİM İŞ ADAMI
ŞANLIURFA 2 MUHAMMET ALİ ARUSOĞLU AVUKAT
ŞANLIURFA 3 MUSA MANGAL AVUKAT
ŞANLIURFA 4 MAHMUT SUBAŞI DOKTOR
ŞANLIURFA 5 CEM KARAKEÇİLİ ÇİFTÇİ
ŞANLIURFA 6 MEHMET ŞAHİN GÜLEL DOKTOR
ŞANLIURFA 7 MEHMET EMİN GÜVENÇ DİĞER
ŞANLIURFA 8 MUSTAFA DİRİER AVUKAT
ŞANLIURFA 9 HÜSEYİN SİRHAN GÖKDOĞAN MÜHENDİS
ŞANLIURFA 10 GÜLCAN CENGİZ ÖĞRETMEN
ŞANLIURFA 11 MEHMET HAMCAN SOSYAL BİLİMCİ
ŞANLIURFA 12 MEHMET YILDIRIM DİĞER
ŞANLIURFA 13 ÖMER FARUK AİŞEOĞLU İŞ ADAMI
ŞANLIURFA 14 İHSAN KAYA DİĞER
UŞAK 1 MUHAMMET GÜR MÜHENDİS
UŞAK 2 DALYAN ÖZDEMİR DOKTOR
UŞAK 3 TOLGA PİRİNÇCİ ESNAF
VAN 1
VAN 2
VAN 3
VAN 4
VAN 5
VAN 6
VAN 7
VAN 8
YOZGAT 1 LÜTFULLAH KAYALAR AVUKAT
YOZGAT 2 ALİ KEVEN DİĞER
YOZGAT 3 İSMAİL YILMAZ POLİTİKACI
YOZGAT 4 NAFİYE BALÇIK EMLAK DANIŞMANI
ZONGULDAK 1 EVRİM BALBALOĞLU DOKTOR
ZONGULDAK 2 TOLGA GÖREN FİZYOTERAPİST
ZONGULDAK 3 MEHMET BATU MÜFTÜOĞLU ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
ZONGULDAK 4 MUSTAFA ADİL ÖZKAN EMEKLİ
ZONGULDAK 5 RENDA OKAY EMEKLİ
AKSARAY 1 TURAN YALDIR İŞ ADAMI
AKSARAY 2 ALİ ABBAS ERTÜRK İŞ ADAMI
AKSARAY 3 NACİYE AKKUŞ TÜRK ECZACI
AKSARAY 4 GÜRSEL KESKİN DİĞER
BAYBURT 1 KARABEY KADRİ KARAOĞLU DOKTOR
KARAMAN 1 ATİLA ZORLU DİĞER
KARAMAN 2 ZİHNİ KOCAERKEK DOKTOR
KARAMAN 3 FADİME HARMANİZİ AVUKAT
KIRIKKALE 1 BÜLENT ŞÜKRÜ ALTINIŞIK İŞ ADAMI
KIRIKKALE 2 ORHAN KILIÇ BİLİŞİM UZMANI
KIRIKKALE 3 SEVİM PEHLİVANLI ÖZBEK EMEKLİ
BATMAN 1
BATMAN 2
BATMAN 3
BATMAN 4
BATMAN 5
ŞIRNAK 1 ADİL ÖZÇINAR ESNAF
ŞIRNAK 2 NURETTİN İLÇİ EMEKLİ
ŞIRNAK 3 OSMAN FERFOOĞLU DİĞER
ŞIRNAK 4 DOĞUKAN YAYCI AVUKAT
BARTIN 1
BARTIN 2
ARDAHAN 1 AYTEKİN KAYA İŞ ADAMI
ARDAHAN 2 NABİRE REÇBER ÖĞRETMEN
IĞDIR 1 KEREM AKBULUT AKADEMİSYEN
IĞDIR 2 TAMER BAŞARAN DİŞ HEKİMİ
YALOVA 1 AYHAN KÜÇÜK İŞ ADAMI
YALOVA 2 ERSİN AKYÜZ MÜHENDİS
YALOVA 3 ELİF AKYOL TOSUN DİŞ HEKİMİ
KARABÜK 1 KÜBRA DURSUN PSİKOLOG
KARABÜK 2 İSMAİL YALAV İŞ ADAMI
KARABÜK 3 OZAN CANYURT YÖNETİCİ
KİLİS 1 MUSTAFA ARAZ DOKTOR
KİLİS 2 MUSTAFA POLAT MÜHENDİS
OSMANİYE 1 ELİF LOĞOĞLU AKADEMİSYEN
OSMANİYE 2 MEHMET DEMİR DİĞER
OSMANİYE 3 ADEM KIDIK DOKTOR
OSMANİYE 4 FATİH KILINÇ DİĞER
DÜZCE 1
DÜZCE 2
DÜZCE 3