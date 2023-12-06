İYİ Parti Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu partisinden istifa etti

İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, İYİ Parti’den istifa ettiğini duyurdu.

Yanıkömeroğlu istifa açıklamasında:

"Kurucular Kurulu üyesi olduğum İYİ Parti üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım. Kuruluş amaç ve ilkelerimizden bir süredir uzaklaşmış olmanın üzüntüsü içerisindeyim . Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemin çıkarlarına öncelik vererek çalışmalarıma devam edeceğim" dedi.

Ayrıntılar geliyor...