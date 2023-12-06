İYİ Parti Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu partisinden istifa etti
İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve Kurucular Kurulu Üyesi Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, partisinden istifa ettiğini açıkladı.
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İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, İYİ Parti’den istifa ettiğini duyurdu.
Yanıkömeroğlu istifa açıklamasında:
"Kurucular Kurulu üyesi olduğum İYİ Parti üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım. Kuruluş amaç ve ilkelerimizden bir süredir uzaklaşmış olmanın üzüntüsü içerisindeyim . Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemin çıkarlarına öncelik vererek çalışmalarıma devam edeceğim" dedi.
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