İYİ Parti Milletvekili Ersin Beyaz partisinden istifa etti

İYİ Parti’nin kurucu isimlerinden ve ilk İstanbul İl Başkanı olan İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurdu. Beyaz’ın ayrılığıyla birlikte İYİ Parti’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki sandalye sayısında yeni bir azalma yaşandı.

Milletvekili Ersin Beyaz, kamuoyuna yönelik paylaştığı detaylı istifa mektubunda, parti içi yönetim anlayışına ve vizyonsuzluğa sert eleştiriler yöneltti.

Beyaz, şu ifadelere yer verdi:

"Temsil ettiğimiz değerlerle mevcut işleyiş arasındaki makas her geçen gün daha da açılmıştır. İnandığımız ilkeler ile fiili gerçeklik arasındaki bu uyumsuzluk, İYİ Parti çatısı altındaki siyasi faaliyetlerimi sürdürmemi imkânsız kılmıştır. Siyasi atılım yönündeki beklentilerimiz yerine, teşkilatın dinamizmini harekete geçirecek bir vizyondan uzak, pasif bir sürekliliğin merkezî kararlarla kurumsallaştırıldığını görmek siyasete devam etme irademi baltalamıştır."

Meclis gurubu 29 vekile geriledi

Ersin Beyaz'ın istifası, İYİ Parti’nin Meclis çatısı altındaki erimesini sayısal olarak bir kez daha gözler önüne serdi. Son genel seçimlerde büyük bir iddiayla sandıktan 44 milletvekili çıkararak TBMM’ye giren İYİ Parti’de, geçen yaklaşık 3 yıllık süreç içinde sadece tek bir milletvekili katılımı gerçekleşti.

Buna karşın parti içinde yaşanan siyasi krizler, kurultay süreçleri ve eksen kayması tartışmaları sebebiyle istifa eden ya da ihraç edilen milletvekili sayısı, Ersin Beyaz’ın bugünkü ayrılışıyla birlikte 16'ya yükseldi. Bu kan kaybının ardından İYİ Parti’nin TBMM’deki parlamenter grup sayısı 29 milletvekiline kadar geriledi. İstifanın ardından İYİ Parti Genel Merkezi'nden henüz resmi bir kurumsal değerlendirme yapılmadı.