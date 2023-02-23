İYİ Parti, sığınmacılar için Mecliste genel görüşme isteyecek

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin gelecek hafta TBMM’ye sığınmacılar konusunda genel görüşme talebinde bulunacağını açıkladı.

Zorlu yaptığı yazılı açıklamada, "Genel Başkan’ımız Sayın Meral Akşener, dünkü grup konuşmasında sığınmacı sorununa ilişkin kapsamlı değerlendirmesini milletimizle paylaşmıştır. Zira yaşadığımız deprem felaketi ve sonrasında oluşan ağır tablo, afet yönetimi ve afet sonrası mücadelenin bir parçası olarak artık bu sorunu hızlı ve etkin şekilde çözmemiz gerektiğini ortaya koymaktadır.

İYİ Parti kararlıdır. Kaygı ve çağrımız, Türkiye Cumhuriyeti’nin iç huzuru ve demografik yaşam alanına yöneliktir. Genel Başkan’ımızın nihai çözüm için TBMM’yi görüşmeye çağıracağını açıklaması üzerine TBMM Grubumuz, önümüzdeki hafta Meclis’te genel görüşme talebinde bulunacaktır. Gelin, artık milletimizin isteği ve iradesiyle hep birlikte halledelim. TBMM’yi, bu konuda öncülüğe ve çözüme davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.