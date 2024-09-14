İYİ Parti Şırnak'ta toplu istifa

İYİ Parti’deki istifa ve ayrılıklar sürüyor.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ve İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale’nin istifalarının ardından İYİ Parti Şırnak İl Başkanı Mehmet Yılmaz İlçi ile birlikte yönetim ve disiplin kurulundan oluşan 41 kişi toplu bir şekilde istifa etti.

İstifa kararını Şırnak İl Başkanı Mehmet Yılmaz İlçi sosyal medya hesabı üzerinden duyurarak, “İYİ Parti Şırnak İl Başkanlığı görevimden istifa ettim. Başkanlığını yaptığım İYİ Parti Şırnak İl Yönetiminden ve İYİ Parti Şırnak İl Disiplin Kurulunda olanlardan toplam 41 kişi istifa etmiştir.” ifadelerini kullandı.