İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: İkinci turu Millet İttifakı kazanacak

ANKARA ( EKONOMİ) İYİ Parti 14 Mayıs seçimlerinin sonuçlarını değerlendirmek üzere Başkanlık Divanını topladı. Toplantı sonrası İYİ Parti’den seçimlere dönük olarak ilk değerlendirmeyi basın toplantısı yapan Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu yaptı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin kazananının olmadığını, ikinci tura 11 gün kaldığını belirten Zorlu, 24 saatin bile uzun olduğu Türk siyaseti için bu sürenin çok önemli olduğunu söyledi. Zorlu, geçersiz ve kullanılmayan oylar, ikinci tura kalamayan adayların oyları hesaba katıldığında yepyeni bir bakış açışının milletle buluşacağı bir seçim günü olacağını kaydetti. Zorlu, seçimlerde iktidarın tüm devlet kaynaklarını umarsızca kullandığını, kendisi tarafından yönlendirilen bir kısım medya ile kara propagandaya başvurduğunu, milli ve dini değerleri de sürece ortak etmeye çalıştığını söyledi. Zorlu, “Bu aşamada bize düşen en büyük görev millet iradesine ve her bir oya sahip çıkmak ve 28 Mayısa elbirliğiyle hazırlanmaktır” dedi.

Yoğun incelemeler neticesinde YSK verileri ile ıslak imzalı tutanaklar arasında uyuşmayanlarla ilgili olarak ilçe seçim kurullarına itirazlarını yaptıklarını anlatan Zorlu, maddi hata düzeltmelerine yönelik olarak itirazlarının büyük kısmının YSK verilerine işlenmeye başlandığını belirtti. Seçimin meşruiyetine yönelik kaygılara, İYİ Parti olarak hassasiyetlerinin bulunduğunu söyleyen Zorlu, itirazlarının neticesine göre ortaya çıkan tabloyu vatandaşlarla hızlı şekilde paylaşacaklarını ifade etti.

28 Mayıs'ta gerçekleşecek 2. turun ardından 14 Mayıs'ta milli iradenin ortaya koyduğu tablonun analizini yapacaklarını ve buna göre yol haritalarını belirleyeceklerini söyleyen Zorlu, İYİ Parti’nin oylarını koruduğunu belirtti. Zorlu, “İYİ Parti'nin hedefi ülke yönetimini üstlenmektir. Genel Başkanımız Sayın Akşener'in önderliğinde yolumuza devam edeceğiz. Altını çizerek söylüyorum ikinci turu Millet İttifakı kazanacak” dedi.