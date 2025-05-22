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İYİ Parti Sumbas İlçe Başkanı Hatunoğlu görevden alındı

İYİ Parti Osmaniye İl Başkanı Serhat Kılıç, partisinin Sumbas İlçe Başkanı Adalet Hatunoğlu'nun görevden alındığını, yerine Türkeş Karslıoğlu'nun görevlendirildiğini belirtildi.

Haber Merkezi
ANKA
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İYİ Parti Sumbas İlçe Başkanı Hatunoğlu görevden alındı
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Osmaniye'de İYİ Parti Sumbas İlçe Başkanı Adalet Hatunoğlu görevden alındı.

İYİ Parti Osmaniye İl Başkanı Serhat Kılıç, partisinin Sumbas İlçe Başkanı Adalet Hatunoğlu'nun görevden alınmasına ilişkin açıklama yaptı.

Kılıç'ın açıklamasına göre, Hatunoğlu'nun yerine Türkeş Karslıoğlu'nun görevlendirildiğini bildirdi.

Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Genel Merkezimizin aldığı karar neticesinde Sumbas ilçe teşkilatımızda görev değişikliği ve atama gerçekleşmiştir. Görev değişikliği neticesinde, Sumbas ilçe başkanı olarak Sayın Türkeş Karslıoğlu görevlendirilmiştir. Eski ilçe başkanımız Sayın Asalet Hatunoğlu'na verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz."

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