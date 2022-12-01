İYİ Parti, Suriye'deki çözüm ve uzlaşı çağrısını 'resmi yolla' iletecek

Zorlu, parti genel merkezindeki basın toplantısında, asgari ücret konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Asgari ücretin artık Türkiye'de bir ortalama ücrete dönüştüğünü belirten Zorlu, "Elbette çalışanlarımız için en yüksek zammın elde edilmesi çok önemli ama biz bir yandan da ülkemizdeki yoksulluğun, yoksullaşmanın geldiği seviyeyi konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

'Gıda enflasyonunun ülkemizde yüzde 134'

TÜİK'in sepetindeki ağırlıkları kullanarak günde 3 ekmek tüketen bir ailenin mutfak masrafını hesapladıklarını anlatan Zorlu, geçen yıl kasım ayında bu sepetin 58 üründe 1930 lira tuttuğunu söyledi. Aynı sepetin bu yıl ucuzluk marketlerinde 3 bin 970 liraya alınabildiğini belirten Zorlu, "Bu rakamlar gıda enflasyonunun ülkemizde yüzde 134 olduğunu göstermekte." diye konuştu. Maaşlardaki artışların bu farkı karşılamadığını kaydeden Zorlu, asgari ücrete ilişkin parti görüşlerini önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını da söyledi.

Suriye'deki gelişmelere değinen Zorlu, sahadaki dengelerin, buradaki terör koridorunu önleme konusunda yeni bir kaygı alanıyla karşılaşılmasına neden olduğunu belirtti.

Zorlu, şöyle devam etti:

"Burada konuşlanmış Rusya ve ABD'nin YPG/PKK terör örgütüyle mevcut rejim arasında Türkiye'yi sıkıştırarak yeni bir manivela alanı haline getirmek istemesinden endişe duyuyoruz. Bu bizi iki önemli problemle yüzleştiriyor. Biri terör koridoru meselesinin çözümü, ikincisi ülkemizde artık tahammül sınırlarımızı çoktan aşmış sığınmacı meselesi. Bu ikisinin bir an önce tedbir alınarak çözülmesi gerekiyor. Bunların hiçbirisi seçime malzeme yapılamaz. Çağrımız şudur, 5 Ocak 2020'de Sayın Genel Başkanımız Meclis kürsüsünden bu sorunu çözebilmek bağlamında Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile görüşmeye hazır olduğunu ifade etmişti. Bu kaygılarımız ve açıklayacağım 4 madde çerçevesinde Genel Başkanımızın bu çözüm ve uzlaşı çağrısını Dışişleri Bakanlığımıza resmi yazı olarak, resmi bir yolla bildirmeye karar verdik. Biz bu konunun takipçisiyiz ve milletimiz adına gerçekten kaygılandığımız bu tablodan bir an önce uzaklaşmak istiyoruz."

İYİ Parti olarak çözüm için belirledikleri 4 maddeyi de açıklayan Zorlu, "Bir, ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin vatanlarına geri dönmeleri için gerekli ekonomik, toplumsal, güvenlik koşullarının sağlanmasına katkıda bulunmak. İki, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması amacıyla bu ülkede varlığını sürdüren PKK/YPG'nin faaliyetlerine son verdirmek için ortak bir strateji geliştirilmesi, üç, Suriye'nin yeniden imarı ve uluslararası topluma dönüşü için diplomatik destek sağlanması, dört, Suriye'de faaliyet gösteren PKK/PYD dışındaki terör örgütleriyle mücadelede ortak bir yaklaşım geliştirilmesi." diye konuştu.

"Benimle bu kutlu mücadeleye var mısınız?"

Kürşad Zorlu açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Meral Akşener'in dünkü grup konuşmasında "Benimle bu kutlu mücadeleye var mısınız?" şeklindeki sözlerinin cumhurbaşkanı adaylığı olarak yorumlandığının hatırlatılması üzerine Zorlu, "Kendisi adaylık konusunda bir feragat kararı almıştı, o pozisyonda henüz değişiklik yoktur." açıklamasını yaptı.

Akşener'in grup toplantısında teşkilatlara yönelik uyarılarının İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'na yönelik olarak değerlendirildiğinin hatırlatılması üzerine ise Zorlu, şunları kaydetti:

"Biz bu konudaki tartışmanın bir an önce son bulmasını istiyoruz. Çünkü öncelikle oradaki o ifade bütün partililerimize, çünkü biz bir kongre sürecindeyiz ve bu sürecin bizim değerlerimize, iktidar hedefimize yakışan uygunlukta geçmesini arzu ediyoruz. Sayın Genel Başkanımız da bu hassasiyetle bütün mensuplarımıza birlik, beraberlik ve rekabette şeffaflığı esas alan bir çağrıda bulundu."

Suriye'ye heyet için resmi başvuru pazartesi günü

Öte yandan İYİ Parti'den konuyla ilgili yapılan açıklamada devletin bilgisi ve yönlendirmesi dahilinde Suriyeli yetkililerle görüşmek üzere bir heyet hazırlandığı bildirildi.

Heyetin Suriye'ye gidişi için pazartesi günü resmi başvurunun yapılmasının planlandığı belirtilen açıklamada. görüşmenin gerçekleşmesi halinde devletin ilgili birimlerinin bilgilendirileceği kaydedildi.