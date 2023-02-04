İYİ Parti: Ünal Çetin'in yanındayız

Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla yürütülen soruşturmada tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırıldı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun, partisinin Çanakkale İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, Çetin'in dedikoduya bağlı olarak tutuklandığını iddia etti.

Soruşturma dosyasında somut delil bulunmadığını söyleyen Ergun, "Biz İYİ Partililer olarak tıpkı Gökçeadalılar ve bütün Çanakkaleliler gibi seçilmiş Belediye Başkanımız Sayın Ünal Çetin'in yanındayız. Kendisinin masum olduğundan şüphemiz yoktur. Bilinmelidir ki Gökçeadalıların siyasi iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız." diye konuştu.

Metin Ergun, "partilerinin, Meral Akşener'in başkanlığında Türk siyasi tarihinin en muazzam politik mücadelesini iktidar yürüyüşüne dönüştürmeyi başardığını" ifade ederek, "İYİ Parti, bedeli ne olursa olsun istibdada ve zulme karşı mücadelesini sürdürecek, Türk milletini hak etmiş olduğu hür ve adil günlere taşıma gayesiyle bir an bile usanmadan mücadele etmeye devam edecektir." görüşünü dile getirdi.

Toplantıya İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Rıdvan Uz, Çanakkale İl Başkanı Selahattin Yıldızlar ve partililer katıldı.